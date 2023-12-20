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佔全台96%！冬季迦節送禮　台東釋迦魅力迦倍

▲台東釋迦進入盛產採收期，並發展出多樣化加工型態商品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東釋迦進入盛產採收期，並發展出多樣化加工型態商品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年12月開始進入鳳梨釋迦及大目釋迦冬季果盛產採收期，釋迦亦為台東縣最具代表性的水果。為穩定釋迦產業及農友收益，農業部積極拓展國內外市場，並輔導研發各式各樣加工品，持續以外銷、內銷及加工措施拓展銷售通路，農糧署亦輔導產地農會開發鳳梨釋迦果乾、氣泡飲等創意加工產品，在即將來臨的新年，國產釋迦鮮果及創意加工品讓你送禮體面又大方，自用送禮兩相宜。

▲台東釋迦進入盛產採收期，並發展出多樣化加工型態商品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

農糧署東區分署說明，台東釋迦種植面積約5,180公頃為全台釋迦主要產地，占全台96％，近年力推農產品產銷履歷驗證，目前釋迦通過產銷履歷驗證面積已達834公頃，並且持續穩定成長中。透過產銷履歷第3方驗證制度，可以讓消費者在選購產銷履歷農產品時，利用資訊公開可追溯特性認識農產品及生產者，農產品全程安全檢驗、嚴格把關，讓你吃得安心又放心。

農糧署東區分署指出，今年歷經海葵和小犬颱風的侵襲，產地產量較常年減少3至4成，農友災後積極重建整理果園、修剪枝條和授粉，精心照顧下的釋迦果實品質風味依然不變。鳳梨釋迦以其獨特的酸甜口感而聞名，果肉口感紮實，可以刀子去皮或切塊食用，辨別鳳梨釋迦成熟度可以用手摸果實，摸起來如同橡皮擦觸感代表熟度已經足夠，而大目釋迦口感綿密果肉清甜倍受老一輩喜愛，用手剝開即可食用，辨別大目釋迦的成熟度，則可用手指輕壓果實麟目，觸覺微軟即可。熟度足的釋迦可放置冰箱冷藏或挖出果肉冷凍保存，以延長美味享用期。

▲台東釋迦進入盛產採收期，並發展出多樣化加工型態商品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

近年在農糧署輔導下發展出多樣化加工型態商品(包含冷凍全果、截切、釋迦酒、果泥、果乾、冰品及氣泡飲品等)，相關加工產品可以在7-ELEVEN i預購及全家行動購等超商通路線上預購，另外鮮果可洽詢台東地區農會、太麻里地區農會、鹿野地區農會及東河鄉農會等產地農會及合作社購買。

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