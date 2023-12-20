投50元中了可換2萬！賭博娃娃機秒決勝負　台中警查扣47機台

▲▼台中警方查獲將娃娃機改裝成賭博式機台，查扣47台，逮捕3人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市文心路一處娃娃機，投幣後夾取的不是物品，反而是擲骰子賭博，民眾投入50元，依呈現的顏色可換取500元至2萬元不等賭金，當場兌換，警方獲報前往搜索，查扣47台賭博式娃娃機，將林姓負責人和陳姓員工、劉姓賭客送辦。

台中市警察局第六分局何安派出所日前獲報，文心路1間娃娃機店內設有賭博機台，該店家原本擺放的是合法機台，後來私自變更遊戲方式，但未重新申請評鑑，明顯違反電子遊戲場業管理條例。

該玩法是，賭客投入10元硬幣夾取機台內的骰子，當骰子正面出現某種顏色，就依不同顏色，兌換不同現金，且當場就可向員工兌換，如果投入50元硬幣，獎金更高，從500元至2萬元不等；另一種玩法是，賭客操作磁吸式取物爪夾出物品，若夾中某種特定物品，就有機會抽籤，金額從500至6000元不等。

員警喬裝賭客查證屬實，將39歲負責人林姓男子、員工20歲陳姓女子及31歲賭客劉姓男子移送法辦，現場查扣高達47台賭博機台及17萬餘元賭金，3人全依違反電子遊戲場業管理條例及賭博罪嫌起訴在案。

警方表示，意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金；另外，未領有電子遊藝場業營業級別證，不得經營電子遊藝場業，依法可處行為人1年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以上、250萬元以下罰金。