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社會 社會焦點 保障人權

當著警面...無照男酒後開BMW上金錢豹人行道　損友偷開走撞6機車

記者鄧木卿／台中報導

台中警方24日凌晨在金錢豹前臨檢，楊姓駕駛開著BMW、當著員警的面駛上人行道，辯稱要等代駕，當得知人行道也算是道路時，氣得拒絕酒測；同行李姓副駕駛趁爭論中把車開走，後來在1公里外被逮，警方依法開出6張罰單，金額高達34.8萬元。

▲▼酒駕男子大膽的開過警察旁，辯稱不知人行道也不能開車，一共開罰35萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲酒駕男子大膽的開過警察旁，辯稱不知人行道也不能開車，一共開罰35萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼酒駕男子大膽的開過警察旁，辯稱不知人行道也不能開車，一共開罰35萬元。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第六分局何安派出所員警，在酒店前執行守望勤務，1輛白色BMW竟無視警察存在，開過員警身旁後停在人行道上，員警好氣又好笑，立即攔車進行酒測。

▲▼酒駕男子大膽的開過警察旁，辯稱不知人行道也不能開車，一共開罰35萬元。（圖／民眾提供，下同）

員警發現，31歲楊姓駕駛渾身濃濃酒味，他辯稱剛喝完酒，知道不能開車，為了不擋在酒店門口，所以從門口往前開一段路時，停在人行道上等代駕，員警說「喝了酒也不能在人行道開車」，楊男回「人行道不是馬路啊」，員警則說「不，人行道也是馬路」，楊男氣得拒測。

▲▼酒駕男子大膽的開過警察旁，辯稱不知人行道也不能開車，一共開罰35萬元。（圖／民眾提供，下同）

就在員警和楊男爭辯時，原本坐在副駕的21歲李姓男子，竟趁機開車逃逸，連撞長安路上停放的路邊6輛機車，1小時後在龍洋巷被支援警力逮捕到案，經酒測後，李男高達0.88MG/L，嚴重超標。

▲▼酒駕男子大膽的開過警察旁，辯稱不知人行道也不能開車，一共開罰35萬元。（圖／民眾提供，下同）

警方將2人帶回派出所，依道路交通管理處罰條例一項項開單，楊男拒測，罰18萬，5年內吊銷駕照2次以上，最高罰2.4萬；李男酒駕，最高罰12萬，5年內無照駕車2次以上，最高罰2.4萬，2人合計開罰34.8萬，李男另依公共危險及妨害公務等罪嫌送辦；另車子是楊男女友所有，2人都無照開車，吊扣該車牌照4年。

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