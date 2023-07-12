北檢召開總統既立委選前策略會議　重點打擊選舉賭盤

▲北檢召開2024總統立委大選首次選舉查察期前策略會議。（示意圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

「113年總統副總統及立法委員選舉」即將在1月13日舉行，台北地檢署12日舉行「查察期前策略會議」，邀集雙北市警局、調查局雙北調查處與北基站、移民署、雙北憲兵隊、雙北市政風處及各組主任檢察官，就本屆選舉查察重點與策略分工進行討論，在賄選熱點高風險區布雷，並將建立「防止境外勢力介選、打擊選舉(網路)賭盤聯繫平臺會議」，維護選舉公平。

以下為北檢選舉查察會議新聞資料：

一、臺北地檢署於今（12）日下午邀集臺北市政府警察局、新北市政府警察局、法務部調查局臺北市調查處、新北市調查處、北部地區機動工作站、內政部移民署北區事務大隊臺北市專勤隊、新北市專勤隊、憲兵指揮部臺北憲兵隊、新北憲兵隊、臺北市政府政風處、新北市政府政風處及本署各組主任檢察官，召開「113年總統副總統及立法委員選舉查察期前策略會議」暨「防止境外勢力介選、打擊選舉(網路)賭盤聯繫平臺會議」，臺灣高等檢察署邱智宏檢察官與內政部移民署林澤謙大隊長並列席指導，針對明(113)年1月13日舉行之中央公職人員選舉的工作重點、具體作為、查緝策略等議題交換意見並凝聚團隊共識，期能有效遏止賄選暴力並防堵境外勢力資金、選舉(網路)賭盤、假訊息影響選舉，以維護選舉公平。

二、會議由選舉查察執行秘書高一書主任檢察官報告本次「選舉查察業務實施計畫」，強調法務部所揭示選舉查察工作綱領、選罷法修正重點及臺北地檢署各項查賄制暴、防杜境外勢力、選舉賭盤、假訊息介選等具體作為，並由與會各機關就所轄選情分析、情資提供等面向提出工作報告。各機關並就查賄策略、任務分工編組、具體執行方式等進行充分討論、交流，強化執法意識及提升打擊不法能量。

三、另為防止境外勢力及選舉賭盤介選，臺北地檢署已依最高檢察署指示，於7月1日成立「防止境外勢力介入選舉聯繫平臺」及「打擊選舉（網路）賭盤聯繫平臺」，並於今日同步召開聯繫平臺會議，擬具「強化情資蒐報及查緝策進作為」之提案2則，經各機關詳實討論後通過，將有效提升情資蒐報量能、優化情資來源並強化偵辦效率。

四、鄭銘謙檢察長最後於會議中具體指示：

(一)明年為中央型總統、立委選舉，檢討過去選舉查察經驗，境外勢力資金及選舉賭盤介選，必是本署轄區查察之重工作報告。各機關並就查賄策略、任務分工編組、具體執行方式等進行充分討論、交流，強化執法意識及提升打擊不法能量。

三、另為防止境外勢力及選舉賭盤介選，臺北地檢署已依最高檢察署指示，於7月1日成立「防止境外勢力介入選舉聯繫平臺」及「打擊選舉（網路）賭盤聯繫平臺」，並於今日同步召開聯繫平臺會議，擬具「強化情資蒐報及查緝策進作為」之提案2則，經各機關詳實討論後通過，將有效提升情資蒐報量能、優化情資來源並強化偵辦效率。

四、鄭檢察長最後於會議中具體指示：

(一)明年為中央型總統、立委選舉，檢討過去選舉查察經驗，境外勢力資金及選舉賭盤介選，必是本署轄區查察之重點，請各查察機關務必依今日會中提案通過之「強化情資蒐報及查緝策進作為」，落實執行，速查嚴辦。

(二)針對涉有犯罪嫌疑之假訊息案件，應迅速掌握情資，妥適、優先處理，對於誤導民眾之事，應即時主動澄清說明。

(三)利用深偽影音散布候選人不實訊息之案件，可能在本次總統、立委選舉中出現，嚴重影響選舉公平，而新修正總統副總統選舉罷免法第90條及公職人員選舉罷免法第104條均有增訂「意圖使候選人不當選而以深偽影音散布不實訊息罪」，請各查察機關強化執法，嚇阻不法，維護選舉公平。

(四)嚴查賄選，針對高風險熱區積極佈雷，並強化反賄選宣導，鼓勵民眾檢舉賄選。

(五)各查察機關務必保持「行政中立」並「公正執法」，遵守新聞發布標準，贏得人民信賴。