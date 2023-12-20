賴清德萬里老宅惹議　綠委還原「礦區史」：用新法回頭審視並不公平

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老宅被新北市府認定既存違建、無需拆除但要拍照列管，民進黨立委林俊憲19日表示，如果沒有這陣子的新聞，多少人還記得礦工？不應因礦權廢止就回頭「收回」老礦工的居住權，更何況是因行政怠惰而導致？建築法規越來越嚴謹，但以新時代標準回頭審視幾十年來住在這的老礦工們，顯然不公平。

林俊憲解釋，台灣開採煤礦的歷史其實超過百年，只不過在80年代過後因為礦災頻傳，礦坑接連關閉。進入21世紀，台灣已經沒有任何一個開採中的礦坑，「採礦」兩個字，逐漸消逝在人們的記憶裡。

林俊憲指出，新世紀出生的孩子，他們的地理課本中寫道，台灣是個資源缺乏的島嶼，所有礦產資源都依賴進口。幾十年過去，只剩下逐漸凋零的老礦工，以及對礦工這個職業幾近陌生的新世代，有關台灣煤礦歷史與記憶的傳承逐漸出現了斷層，艱辛的礦工血淚史正在消逝中。

林俊憲表示，這些老礦工許多人原先不是此地出身，只是為了一口飯吃，冒險走入深山、深入礦洞，這片荒野就成了他們安家立業之地，未曾再離開。把能力將棲身的簡陋板房改造成磚房，大半輩子的心血都在這裡，野嶺終於變成了故鄉。

林俊憲直言，城市裡眾人隨口議論的政治紛擾，傳到這片山林裡，就變成了攸關畢生心血的龐大壓力。歷史問題必須正視，不應因礦權廢止就回頭「收回」老礦工的居住權，更何況是因行政怠惰而導致？建築法規當然會越來越嚴謹，但以新時代的標準回頭去審視幾十年來安居於此的老礦工們，顯然不公平。

林俊憲指出，期望這次事件不會只流於政治口水，而是成為一個契機，全面審視全國礦業用地居住權的問題，不要再打擾他們上半生出生入死終於換來的平靜生活。

