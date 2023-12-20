民主聖地「阿才的店」租金14萬！欠繳5個半月　房東提告判決出爐

▲阿才的店積欠租金遭房東提告。（圖／翻攝自Facebook／阿才的店（阿華） ）

記者劉人豪／台北報導

以往黨外和學運世代被譽為「民主聖地」的台菜餐廳「阿才的店」，2021年遷址後繼續經營，不過房東指出，「阿才的店」未繳每月14萬的租金，迄今積欠租金達五個半月，共76萬元，提起訴訟請求返還房屋清償積欠租金，台北地方法院判絕，「阿才的店」需須將房屋騰空遷讓返還、給付76萬元，並自返還房屋之日止，按月給付14萬。

「阿才的店」於1990年開幕，已故經營者劉建華生前兼任店內廚師，適逢台灣剛解嚴不久、民主運動興盛，「阿才的店」走古早風，擺滿許多台灣本土的老東西，吸引學運世代、民進黨人士和媒體記者到此搏感情、論時政，被譽為「民主聖地」。

「阿才的店」原址在北市金山南路與仁愛路口，2018年3月向房東承租北市仁愛路二段一處一樓店面營業，約期6年，並約定月租從12萬元逐步調高到14萬元，但2021年，店內因有違建被拆除而停業，後遷址到北市八德路二段現址重新開業。

判決書指出，房東表示「阿才的店」於2021年6月15日向他承租房屋，約定租期自2021年8月1日起至2026年7月31日止，每月租金14萬元，但「阿才的店」未繳付租金，迄今積欠租金達五個半月，共76萬元，已寄發存證信函催告清償並終止租約，未獲置理，於是提起訴訟，請求返還房屋，清償積欠租金，並自2023年9月1日起至遷讓返還房屋之日止，按月給付14萬元。

而「阿才的店」未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。法院認為租約既經房東合法終止而消滅，「阿才的店」繼續占有房屋即失合法權源，自屬無權占有，房東請求「阿才的店」騰空遷讓返還系爭房屋，核屬有據，台北地方法院判決「阿才的店」應將房屋騰空遷讓返還，並給付76萬元，及自返還房屋之日止，按月給付14萬。