遭2寶爸猥褻「父母1萬5和解」　少女求法官：希望把阿伯關起來

▲花蓮陳姓工人猥褻未成年少女，雖花錢和解換減刑，但仍要坐牢。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮陳姓工人對未滿14歲的少女小安(化名)熊抱、摸下體，事後和小安及其父母以1萬5千元達成和解，得到減刑。不過法官指出，和解書上並非小安親筆簽名，且她藉社工遞親筆書寫的紙條，表示感覺害怕、噁心，「我希望可以把我上廁所的地方的阿伯給關起來，因為他是壞人」，可見和解不足以彌補小安的傷害，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處1年8月徒刑，不給緩刑。可上訴。

判決指出，陳姓男子經常光顧檳榔攤，今年6月23日晚間8點他行經圖書館旁廣場時，偶然看到檳榔攤闆娘的女兒小安(化名)落單，竟上前強行環抱並摸她下體，對小安強制猥褻得逞。

案情曝光後，陳男坦承犯行。法官審理，認為當時四下無人，陳男除短暫碰觸小安外，並未有進一步行為，人性尚未泯滅。審酌他無前科，已和小安及其父母達成和解，賠償了1萬5千元，且無前科、還需扶養2名未成年子女及母親等情，給予減刑，

不過法官指出，和解書雖記載小安不再追究，上面的簽名卻是由別人代簽，小安則藉由勵馨基金會社工傳遞紙條到法院，表示「我希望可以把我上廁所的地方的阿伯給關起來，因為他是壞人」，表示她想起來仍感覺不安、害怕、噁心、生氣，並有許多文字以注音符號表達，顯然是小安親筆。

法官認為，由此可見陳男對小安傷害鉅大，造成她心理陰影相當深，為尊重小安的感受及想法，不給予陳男緩刑，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處陳1年8月徒刑。可上訴。