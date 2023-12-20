　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

課本上的杜甫「不是杜甫」！本尊被惡搞10年…眾人傻：把青春還來

▲課本上的杜甫畫像，其實是畫師「蔣兆和」的自畫像。（圖／翻攝自Facebook／魚漿夫婦）

▲課本上的杜甫畫像，其實是畫師「蔣兆和」的自畫像。（圖／翻攝自微博、每日頭條）

網搜小組／閔文昱報導

背誦唐詩是學生時期必經之路，而大家對李白、杜甫等詩人也一定不陌生，甚至會在課本上對這些古人們的畫像「藝術創作」。不過，有部落客近日揭露，其實大家經常在課本上惡搞的「杜甫」，並不是杜甫本人的畫像。貼文一出，震驚不少網友「被騙了30年」。

知名部落客「魚漿夫婦」近日在臉書發文分享，國文課本中的杜甫畫像，10年前因各種版本的「杜甫很忙」惡搞塗鴉廣為流傳，許多人也以為這是古人畫的杜甫畫像，但其實作畫者是現代畫家「蔣兆和」，而這幅杜甫畫像，「實際上是畫師自己」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「杜甫很忙」系列過去曾風靡一時。（圖／翻攝自微博）

▲「杜甫很忙」系列過去曾風靡一時。（圖／翻攝自微博）

魚漿夫婦透露，這幅畫是蔣兆和於1959年所創作，當時他受邀畫一幅杜甫的畫像，但是翻遍古書都找不到形容相貌的依據，於是就照著自己的臉畫，「因此杜甫畫像的原型是蔣兆和本人」。另外，蔣兆和還在畫作右側提款道「丹青不知老將至，富貴於我如浮雲。千載豈知逢新世，萬民歡唱大同時。我與少陵情殊異，提筆如何畫愁眉。」

真相曝光後，不少網友紛紛驚呼「自肥的極致」、「有趣的知識增加了」、「原來很忙的不是杜甫」、「我一直以為我把杜甫畫成萌妹，把我寶貝青春還來」、「被騙了30年」、「初代照騙」、「還好他臉還算像古人，要是長得胖一點或潮一點畫風就不對了」、「有這樣的事？老師都沒有講啊」。

ET快訊
王俐人開店虧千萬！　「借錢紓困」扛巨債
高雄男公園燃燒成焦屍　身分是高市議員兄長
10歲伊萊被同學毆臉！媽提告「反被施暴者父母嗆說謊」
追求2年偶像要嫁人！恐怖粉絲8刀「捅死大馬女歌手」
國立臺灣圖書館也買！藏書驚見「啦啦隊女神」泳裝寫真
百萬租屋族受惠！所得稅法第17條修正案三讀通過

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北妹求職碰壁轟資方傲慢　台大碩士安慰曝「我多益990被開33K」

課本上的杜甫「不是杜甫」！本尊被惡搞10年…眾人傻：把青春還來

2023迷因盤點！靈魂吶喊「海公牛」笑爆　恐龍扛狼超洗腦

快訊／桃園17歲少女深夜逃家　家屬心急尋人

生意慘淡！新竹視障按摩師「下午才接第一單」狂感謝讓她心酸

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋！3千人刷整排留言朝聖　本尊找到了

男遭兵變才知女友「千人斬」　一看下體超多珍珠！嚇壞求救醫生

周五迎冬至！一文看「開運8招」錯過等明年　紅線放對桃花、事業旺

台北街道告示「禁止切西瓜」陸生傻眼　一查真相笑了：很會取名

限時1天！iPhone下殺1折開賣　Apple Watch 4折

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

爸媽帶1歲孩疑返家自撞　國道4車追撞1家3口全亡

吃飯加太多醋惹怒老闆　陸男被趕出餐廳還遭追打

台北妹求職碰壁轟資方傲慢　台大碩士安慰曝「我多益990被開33K」

課本上的杜甫「不是杜甫」！本尊被惡搞10年…眾人傻：把青春還來

2023迷因盤點！靈魂吶喊「海公牛」笑爆　恐龍扛狼超洗腦

快訊／桃園17歲少女深夜逃家　家屬心急尋人

生意慘淡！新竹視障按摩師「下午才接第一單」狂感謝讓她心酸

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋！3千人刷整排留言朝聖　本尊找到了

男遭兵變才知女友「千人斬」　一看下體超多珍珠！嚇壞求救醫生

周五迎冬至！一文看「開運8招」錯過等明年　紅線放對桃花、事業旺

台北街道告示「禁止切西瓜」陸生傻眼　一查真相笑了：很會取名

限時1天！iPhone下殺1折開賣　Apple Watch 4折

台北妹求職碰壁轟資方傲慢　台大碩士安慰曝「我多益990被開33K」

課本上的杜甫「不是杜甫」！本尊被惡搞10年…眾人傻：把青春還來

2023迷因盤點！靈魂吶喊「海公牛」笑爆　恐龍扛狼超洗腦

快訊／桃園17歲少女深夜逃家　家屬心急尋人

年末聚餐不傷身！醫師：空腹勿喝酒、十字花科蔬菜有助酒精代謝

二寶夫帶小三回家臥室激情　被告急喊「老婆當時也在床上」

Vivienne Westwood巨大版華麗土星全台巡迴！內藏免費拍貼機、打卡再抽1.5萬

生意慘淡！新竹視障按摩師「下午才接第一單」狂感謝讓她心酸

兩層樓「月租2500元含水電」還欠款！好心房東開門傻眼：滿地貓屎

新北市林口兩天連2起擄人案　警速救人並逮嫌犯

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

限時1天！iPhone下殺1折開賣

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

長榮舊金山返台班機「起飛前遭擦撞」　機上347名旅客均安

5星座衰爆「2024大破財」！車禍賠錢、股票敗光光

國立臺灣圖書館藏書驚見「啦啦隊女神」寫真

男遭「千人斬」女友兵變　驚覺下體超多珍珠

台北街道「禁止切西瓜」　陸生傻眼

即／桃園17歲少女深夜逃家　家屬心急尋人

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

黑人告大牙吞敗！網友灌爆臉書「狂噴4字」

快訊／遭控「拒提供犯罪資料」　Dcard再發聲明

第一次約吃飯「男生沒請客」！妹子怒：我給錢還收下

周五迎冬至！一文看開運8招錯過等明年

「賴皮寮」Google爆紅奪冠！一票人狂搜新景點：全消失了

更多熱門

相關新聞

陸動畫片《長安三萬里》劇情惹議 李白杜甫初相遇「時空錯置」

陸動畫片《長安三萬里》劇情惹議 李白杜甫初相遇「時空錯置」

大陸動畫電影《長安三萬里》熱映，即將迎來暑期完美收官之時，影片卻陷入「道歉漩渦」之中。有洛陽的網友表示，片中李白、杜甫首次相遇本在洛陽，影片中卻是在長安，認為電影不尊重歷史，傷害洛陽人民感情。

首都買房「唐宋大官文豪一樣難」　網友揪：蘇軾被逼往蛋白區

首都買房「唐宋大官文豪一樣難」　網友揪：蘇軾被逼往蛋白區

爸勤讀書秒認古人臉　他嚇歪：國中生小心

爸勤讀書秒認古人臉　他嚇歪：國中生小心

史上最難連連看瘋傳！網一看秒暈

史上最難連連看瘋傳！網一看秒暈

「豬腳」面霜…杜甫成美男子

「豬腳」面霜…杜甫成美男子

關鍵字：

杜甫蔣兆和

讀者迴響

熱門新聞

限時1天！iPhone下殺1折開賣

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

高雄男公園燃燒成焦屍　身分是市議員兄長

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

快訊／最美雙胞胎依依證實離婚！

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

「啦啦隊女神」沐妍自爆單身10年！

長榮舊金山返台班機「起飛前遭擦撞」　機上347名旅客均安

5星座衰爆「2024大破財」！車禍賠錢、股票敗光光

10歲伊萊被同學毆臉！媽提告「反被施暴者父母嗆說謊」

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

王俐人開店遇疫情損失千萬！

以為撞到野鹿　男沒發現「屍體坐副駕」同行

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面