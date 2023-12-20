課本上的杜甫「不是杜甫」！本尊被惡搞10年…眾人傻：把青春還來

▲課本上的杜甫畫像，其實是畫師「蔣兆和」的自畫像。（圖／翻攝自微博、每日頭條）

網搜小組／閔文昱報導

背誦唐詩是學生時期必經之路，而大家對李白、杜甫等詩人也一定不陌生，甚至會在課本上對這些古人們的畫像「藝術創作」。不過，有部落客近日揭露，其實大家經常在課本上惡搞的「杜甫」，並不是杜甫本人的畫像。貼文一出，震驚不少網友「被騙了30年」。

知名部落客「魚漿夫婦」近日在臉書發文分享，國文課本中的杜甫畫像，10年前因各種版本的「杜甫很忙」惡搞塗鴉廣為流傳，許多人也以為這是古人畫的杜甫畫像，但其實作畫者是現代畫家「蔣兆和」，而這幅杜甫畫像，「實際上是畫師自己」。

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▲「杜甫很忙」系列過去曾風靡一時。（圖／翻攝自微博）

魚漿夫婦透露，這幅畫是蔣兆和於1959年所創作，當時他受邀畫一幅杜甫的畫像，但是翻遍古書都找不到形容相貌的依據，於是就照著自己的臉畫，「因此杜甫畫像的原型是蔣兆和本人」。另外，蔣兆和還在畫作右側提款道「丹青不知老將至，富貴於我如浮雲。千載豈知逢新世，萬民歡唱大同時。我與少陵情殊異，提筆如何畫愁眉。」

真相曝光後，不少網友紛紛驚呼「自肥的極致」、「有趣的知識增加了」、「原來很忙的不是杜甫」、「我一直以為我把杜甫畫成萌妹，把我寶貝青春還來」、「被騙了30年」、「初代照騙」、「還好他臉還算像古人，要是長得胖一點或潮一點畫風就不對了」、「有這樣的事？老師都沒有講啊」。