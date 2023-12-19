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社會 社會焦點 保障人權

陸軍中士班長偷「1手槍3彈匣」藏營區草叢　被勒令退伍再判刑2年

▲前陸軍269旅張姓中士班長去年12月在營區將國造T75K3手槍與3只彈匣放入迷彩褲口袋企圖攜出營區，因部隊及時察覺動全連大搜查，張將手槍丟包營區草地仍被發現送辦。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲前陸軍269旅張姓中士班長竊取T75K3手槍與3枚彈匣企圖攜出營區，因部隊及時察覺，將手槍丟包營區草地仍被發現送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍269旅張姓中士班長去年12月間，在營區裡看到國造T75K3手槍與彈匣放置石階上無人看管，竟偷走其中一把手槍與3枚彈匣，放在迷彩褲口袋裡打算攜出營區，但營區點藏武器時發現短少立即發動大搜查，張男雖然將槍彈丟棄在營區草地但仍被察覺。桃園地院今天宣判，已勒令退伍張姓男子犯陸海空軍刑法之竊取軍用武器罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間，提供240小時義務勞務，全案還可上訴。

桃園地院判決指出，25歲的張姓男子原來是陸軍260旅某部隊中士班長，去年12月14日下午，因部隊任務結束後移防，槍枝準備入庫時，見數把國造T75K3手槍放置於營區宿舍石階上，張見四下無人注意，徒手竊取一把手槍與3枚彈匣，藏放於迷彩褲口袋內，準備攜出營區。後來因部隊檢查即時察覺短少槍枝與彈匣，發動全連大搜尋，張見事跡敗露，於同日下午5時許，將竊取手槍與彈匣棄置於營區手榴彈投擲場旁草堆。

張男事後將槍枝彈匣移置附近較顯眼處草叢，但被營區士兵尋獲，部隊隨後查出是張所為，並將他移送桃園憲兵隊處理，並移送桃園地檢署偵辦，檢方偵結依違反陸海空軍刑法提起公訴，張男亦於今年年初被勒令退伍。

桃園地院認定他犯行明確，審結依犯陸海空軍刑法第之竊取軍用武器罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應於緩刑期內向指定政府機關、或其他符合公益目 的機關團體，提供240小時之義務勞務，全案還可上訴。

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