桃園幼兒園爆凌虐！監視器揪出另6童也巴頭勒頸　動手的不只1人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區某準公共幼兒園遭家長爆料，某助理保育員涉嫌對年僅4歲男童掐頸等方式凌虐，家長發現幼童頸部有不明傷痕，向市議員黃瓊慧陳情揭發該幼兒園保育員對幼童不當凌虐，幼兒園調閱監視畫面結果又發現案外案，還有至少6名幼兒也受害；桃園市政府教局今（19）日指出，已針對該幼兒園進行調查，並將監視畫面提報認定委員會調查審議，該助理保育員目前已停職，如查明有違反規定，將除罰幼兒園與行為人6千元至60萬元不等罰鍰。

▲桃園市某準公共幼兒園助理保育員涉嫌對幼童掐頸等方式凌虐，家長向幼兒園調閱現場監視器畫面(右上角處)。（圖／家長提供）

黃瓊慧指出，位於桃園區某準公共幼兒園遭幼童家長指控，某助理保育員涉嫌徒手對4歲男童掐頸後懸空抬起，幼童返家後被家長發現頸部有不明傷痕，臉部亦有遭指甲抓傷等傷痕，幼童父母曾向幼兒園調閱監視器畫面確認，結果意外發現有案外案，該幼兒園至少有6位幼童也受害，且涉嫌凌虐保育員不只1人。

黃瓊慧認為，昨（18）日要求教育局協助下，家長才看到幼兒園完整監視畫面，根據畫面還看到至少6位幼童也遭到不同保育員巴頭、體罰、勒頸等不當凌虐，怪不得園方面對家長要求提供監視畫面竟多次藉口阻撓，更不希望家長通報教育局，現場有其幼兒保育員在場但都視若無睹，要求教育局應針對此案加重裁罰，相關違法保育人員應移送法辦。

桃園市教育局強調，根據調閱監視錄影畫面後，已將該助理保育員停職接受調查，疑似不當對待幼兒行為將交由認定委員會審議，如經查違反教保服務人員條例第33條規定屬實，則會視情節輕重分別裁處幼兒園或行為人6千元至6萬元或6萬元至60萬元不等罰鍰，涉案助理保育員1至4年或終身不得於教保服務機構服務等懲處。