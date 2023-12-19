龍潭消防分隊大型公仔迎耶誕　月曆女神也來打卡助陣

▲桃園市消防局第四大隊龍潭分隊迎接耶誕佳節，在分隊前布置大型消防小英雄公仔宣導，找來2024消防月曆女神助陣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園消防局第四大隊龍潭分隊為迎接耶誕佳節，除在分隊架設消防小英雄公仔外還增設耶誕樹與小型消防車，配合防火宣導抽獎活動外，今天還找來2024消防月曆辣妹尤詩妤助陣拍攝，讓民眾可歡提前歡度耶誕佳節最佳打卡地點；第四大隊指出，即日起至12月25日，每晚聖誕樹皆會點燈，將邀請龍潭防宣隊姊妹宣導防火防災觀念，在臉書拍照打卡分享者，將贈送精美禮品，有機會抽中2024消防月曆等好禮。

▲桃園市消防局第四大隊龍潭分隊迎接耶誕佳節，在分隊前布置大型消防小英雄公仔宣導，小朋友也趕來打卡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭消防分隊分隊長莊易濃表示，每年耶誕節除會在分隊門口架設聖誕樹與吊燈等裝飾外，今年還增設消防小英雄「ROY」公仔，加上獨家手繪消防車與消防栓卡片等吊飾，將分隊門口打造成應景溫馨的打卡景點，搭配宣導抽獎活動，吸引不少民眾及小朋友拍照打卡，活動即日起至12月25日，每晚聖誕樹皆會點燈，還找來分隊月曆女神尤詩妤拍照成為最佳打卡地點。

莊易濃還說，今年製作消防小英雄「ROY」公仔，由畢業於台灣藝術大學雕塑系畢業的隊員羅煜翔製作，現階段也擔任分隊防火防災宣導承辦人，當初與分隊同仁討論佈置耶誕打卡事宜時，煜翔主動表達願意承接製作，這次耶誕節佈置設計就是他犧牲休假時間在友人工作室繪製製作而成，就希望讓消防小英雄公仔「ROY」栩栩如生，分隊同仁但到成品後都直呼太厲害了。

▲2024消防月曆女神尤詩妤現身。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第四大隊大隊長郭百倫強調，桃園市消防局結合各項節慶與主題相關活動，與民眾零距離接觸，以提升防火防災宣導成效，龍潭分隊製作消防小英雄非常吸睛，在提升民眾與小朋友宣導防火防災觀念同時，也加強家長對於居家防災的重視，尤其找來2024年月曆女神尤詩妤幫忙助陣，應該可吸引更多年齡層民眾共同參與。