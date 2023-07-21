陸軍天兵班長偷手槍+2彈匣　丟手榴彈場被發現...下場慘了

▲前陸軍269旅某步兵連張姓中士班長去年12月在營區將國造T75K3手槍與3只彈匣放入迷彩褲口袋意圖攜出營區，後因部隊察覺短少槍枝發動全連搜查，張男將手槍等物放在營區某處草地被發現。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

張姓男子去年12月在陸軍269旅擔任中士班長期間，企圖竊取部隊國造T75K3手槍一把與3只彈匣，放在迷彩褲口袋打算攜出營區，但後來營區點藏武器時發現短少槍枝，立即發動全連大搜查，張男自覺事跡敗露，竟將槍枝彈匣放於黃色塑膠袋內，棄置在營區手榴彈投擲場旁草地，但仍被發現；桃檢調查時，張男坦承犯行，檢方偵結依陸海空軍刑法之竊取軍用武器罪嫌提起公訴，張已於今年初被勒令退伍。

檢警調查，25歲的張姓男子為陸軍269旅某營區步兵連中士班長，去年12月14日下午4時許，在桃園市楊梅區某營區服役，趁連上官兵不注意時，將連上國造T75K3手槍1把、彈匣3個，藏在迷彩褲口袋內，等待時機打算攜出營區。

不料部隊在盤點槍枝彈藥時發現槍械短少，立即發動全連大搜尋，張男擔事跡敗露，於16日下午5時許，將手槍彈匣裝在黃色塑膠袋內，棄置在營區手榴彈投擲場旁樹下草地，部隊一名上兵於同日上午6時許發現，循線查獲張男就是竊嫌，報請桃園憲兵隊偵辦。

桃檢複訊時，張男坦承犯行不諱，檢方根據憲兵隊提供調查證據與營區官兵筆錄佐證，張男犯行明確，檢方偵結依陸海空軍刑法之竊取或侵佔軍用械彈罪嫌，將張男提起公訴。