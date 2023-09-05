上海迪士尼「動物方城市」園區年底開放　胡尼克哈茱蒂攜手迎客

▲《動物方城市》電影中的主角哈茱蒂和胡尼克。（圖／迪士尼影業提供）

記者魏有德／綜合報導

上海迪士尼樂園今（5）日宣布「動物方城市（Zootopia）」主題園區將於（2023）年底正式對外開放，園區故事線將以哈茱蒂（Judy Hopps）及胡尼克（Nicholas Piberius Wilde）這兩位性格鮮明的主角成為正式警官後，解救明星「夏奇羊」的過程，遊客可以參與其中，還將體驗全球領先的「無軌騎乘系統」。

▲上海迪士尼「動物方城市」主題園區將於2023年年底對外開放。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

《澎湃新聞》報導，9月5日上午，上海迪士尼樂園舉行瘋狂動物城創意發布活動。舞台被布置成滿滿的動物城風格，背景牆貼著冰川鎮、撒哈拉廣場、雨林區、動物城市中心。活動的開場，由動物城裡的大明星夏奇羊帶來了一首《瘋狂動物城》（台譯：動物方城市）主題曲《try everything 》。

據了解，上海迪士尼度假區在2019年宣布主題樂園的第二個主要擴建項目——「動物方城市」主題園區的擴建計劃。園區開幕後將成為上海迪士尼樂園的第八個主題園區，也將是全球迪士尼樂園首個以「動物方城市」為主題的園區。

除遊客體驗設施，上海迪士尼還首次公開動物方程市主題園區主幹道場景的「模擬圖」。主題園區裡的建築具有「動物城化」風格，讓遊客有真實走在城市街道的感覺，在園區內，遊客還可以看到送動物來的列車停靠，透過多媒體、燈光、軌交音效增強沈浸式體驗，甚至還有機會看到動物們從宿舍窗口探身出來打招呼。

此外，電影中出現的冰淇淋專賣店「大象甜品店」也會出現在園區內，遊客可以在主題園區購買到電影同款冰棒、甜甜圈等食品。