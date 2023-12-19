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社會 社會焦點 保障人權

頭埋女學生胸部！體育狼師「一手摟腰一手摸臀」遭判刑

▲桃園市丁姓男子在桃園市某智能發展中心擔任男照服員，遭指控於2020年至2021年晚間潛入2名女身障者寢室，趁機撫摸胸部猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）。

▲一名體育老師猥褻女學生，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台北報導

某中學體育老師阿義(化名)涉嫌猥褻、性騷女學生，不僅把頭埋在女學生胸部，又以下體頂女學生大腿，受害人數至少2人。阿義事後被依強制猥褻判刑10月、性騷擾罪判刑4月。不過民事部分，法官認為，被害少女家屬案發後超過2年才提起訴訟，已超過時效，因此判決免賠。

這起案件發生在2018年間，一名女學生獨自在學校游泳池旁等待補考的同學更衣，阿義見狀立即上前摟住女學生腰部，甚至撫摸對方臀部，還用下體頂對方大腿。

事隔不到一年，阿義2019年間又對另名女學生伸出狼爪，以要她至體育組辦公室協助蓋章為由，要女學生到體育組辦公室內，並乘其不備伸手摟住女學生腰部，另一手撫摸對方臀部，接著把臉埋進對方胸部，直到有別的班級體育股長進到辦公室內，女學生才得以趁隙離開。

刑事部分，法官依強制猥褻判刑10月、性騷擾罪判刑4月。另外，其中一名女學生家屬提出民事訴訟，一審原判決阿義須賠償女學生15萬元、學生父母各8萬元，但他不服提出上訴。

阿義指出，女學生家屬事發後超過2年才提起訴訟，已經超過請求權時效，因此拒絕賠償。而法官審理後，也認為阿義之訴並無不當，改判阿義免賠。全案確定。

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