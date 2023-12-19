賴蕭小贏、侯康緊追、柯盈仍在20%徘徊　12月6民調一次看

▲藍綠白2024總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選剩下不到一個月，最終誰將贏得大位各界關注。《ETtoday新聞雲》整理出12月初到今（19日）為止的6家民調資料，民進黨的賴清德與蕭美琴儘管維持領先，但未能突破4成，因此領先幅度已漸被國民黨的侯友宜、趙少康拉近，而侯友宜支持度在11月24日正式登記後大增，雖還無法超前賴蕭配，卻在部分民調已進入誤差範圍。至於民眾黨的柯文哲、吳欣盈這一組，目前已止跌，不過都在20%上下徘迴，無法甩開老三的陰影。

（以下民調按時間排序）

TVBS 12／13

賴蕭配以36%領先國民黨侯康配的32%，雙方差距4個百分點，而民眾黨柯盈配則以22%墊底，也是該民調5月調查以來的低點。

該調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 112 年 12 月 5 日至 12 月 12 日晚間 18:30 至 22:00，共接觸 1,957 位 20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為 325 位，拒訪率為 16.6%，最後成功訪問有效樣本 1,632 位(市話 816、手機 816)，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.4 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行 動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進 行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。

ETtoday 12／16

賴蕭配支持度38.5%領先侯康配的35.1%，差距3.4個百分點，而柯盈配以19.6%的支持度墊底。

該民調為《ETtoday民調雲》於12月14日至15日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,300份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.72%。

中時 12／18

賴蕭配以32.7％領先、侯康配29％，雙方差距僅剩2個百分點，而第三名為柯盈配19.7％。

該民調由《中時新聞網》調查採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，訪問期間為12月13、14日，成功訪問1,088位年滿20歲的台灣民眾，在95％的信心水準下，抽樣誤差介為正負3.0％，訪問資料以電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費及執行皆為《中時新聞網》。

美麗島 12／19

支持度由高至低依序為賴蕭配35.0%、侯康配31.7%，差距3.3個百分點，柯盈配18.2%。

該次調查由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，時間12月14、15、18日，民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1,201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

聯合報 12／19

侯康配、賴蕭配支持度皆31％，柯盈配在21％墊底。

該調查於12月13日至17日晚間進行，成功訪問1,250人、368人拒訪；在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.8％內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果20歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權，調查經費來自聯合報。

震傳媒 12／19

賴蕭配支持度31.4%、侯康配支持度29.6%，差距1.8個百分點，柯盈配支持度20.5%排名第三。

此民調由《震傳媒》委託山水民意研究股份有限公司進行問卷設計與分析，自2023年12月15日至16日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構「家戶」以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。「手機」則依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。本次調查成功完訪1,213份(家戶607份、手機606份)，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.81%。