女子出車禍！「鯊魚夾」硬插入後腦杓　消防員：很可能致命

▲浙江一女子出車禍，鯊魚夾插入後腦勺。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江一女子近日出車禍導致後腦杓上的鯊沙夾，硬生生地插入頭皮。當地消防員接獲醫院通報後，立即前往救助，利用尖嘴鉗、剪刀等工具，成功拔除女子頭上的鯊魚夾。消防員也呼籲，後腦杓因沒有組織包覆相對脆弱，鯊魚夾這樣插入是有可能致命的。

據《北青網》報導，12月16日凌晨1點44分，義烏市消防救援中心接獲醫院醫護人員的求救電話，「義烏市中心醫院急診室有人頭上的鯊魚夾插到肉裡面進去了，需要機器工具切割一下。」

▲消防人員成功將鯊魚夾從女子後腦上拔除。（圖／翻攝自微博）

消防人員表示，「該女子發生車禍時，鯊魚夾竟然直接插進後腦頭皮，還非常深。」現場消防人員們一邊安撫她的情緒，一邊迅速利用尖嘴鉗、剪刀等工具剪切鯊魚夾的彈簧圈。

為避免造成二次傷害，消防人員小心翼翼地進行拆解，幾分鐘後，鯊魚夾成功鬆開「獠牙」，醫護人員隨即接力展開救治。

消防人員補充說道，其實鯊魚夾「傷人」事件並不少見，「由於鯊魚夾的位置通常在腦後正中央，而人體後腦杓沒有太多的組織覆蓋，相對脆弱，在我們無意識跌倒或遭遇其他意外情況的時候，鯊魚夾是有可能致命的，盡量避免運動時配戴，尤其是金屬製的鯊魚夾。」