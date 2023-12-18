囤房稅2.0明表決大戰　非自用住宅最高稅率將提高至4.8％

▲立法院表決大戰示意圖。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會明（19）將處理攸關囤房稅2.0的《房屋稅條例》部分條文修正草案，不過，朝野目前對被視為關鍵條文的囤房最高稅率並無共識，民進黨團、國民黨團、民眾黨團均願意支持行政院所提，非自住住家稅率上限提高至4.8％，但時代力量黨團主張應調高至10％，料將上演表決大戰。

立法院長游錫堃今（18）針對《房屋稅條例》修法召集朝野協商，各黨團就不動產評價委員會組成、特別扣除額等保留條文取得共識，不過，對於囤房最高稅率等相關條文，各黨團無法形成一致意見。

行政院版本規定，酌降房屋現值在一定金額以下之全國單一自住房屋稅率為1%；非自住的住家用房屋將採全國歸戶，法定稅率區間從原本的1.5%至3.6%，調升為2%至4.8%，各地方政府均應參考財政部公告基準，按房屋所有人全國持有戶數訂定差別稅率並採全數累進課徵。

會中，國民黨團、民眾黨團均表示願意支持行政院版本非自住住家稅率上限提高至4.8%，並指除了稅率外，課稅現值也很重要，財政部應說明如何促進地方政府合理評定稅基，讓現值能更趨近市價。

不過，時代力量黨團總召邱顯智堅持，行政院版本的囤房稅率還是太低，無法逼出空餘屋，這是自欺欺人，難接受沒有作用的法案，該版本通過也毫無意義可言。最終稅率相關條文仍被保留，留待明日院會表決。