受人口老化影響！韓國大量進口中國辣椒粉　市佔率達40%

▲韓國大量進口中國辣椒粉。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸微博今（18）日「韓國大量進口中國辣椒粉」的相關話題引起熱議。韓國近年來受到人口老化的影響，辣椒種植面積減少，因而大量進口中國的辣椒粉、辣椒醬。中國辣椒粉在韓的市占率已達40%，而韓國去年從中國進口的辣椒醬總量甚至超過10萬噸。

據《每日經濟新聞》報導，受老化影響，今年韓國辣椒種植面積下降，降至歷史新低。由於品質好、價格划算，中國產辣椒粉在韓受青睞，市佔率已達約40%。不只辣椒粉，去年韓國從中國進口的辣椒醬總量超過10萬噸，創下了歷史最高紀錄。

▲▼中國辣椒粉在價格上，相較韓國國產的辣椒粉便宜不少。（圖／翻攝自微博）

報導指出，中國辣椒粉、辣椒醬最大的優勢在於價格便宜，以同樣包裝的辣椒粉為例，若有貼上中國產，那麼價格僅為韓國產的三分之一。調查顯示，韓國多家知名食品業者都使用了，中國產的辣椒醬料和混合調味粉作為原料。

除了進口辣椒粉、辣椒醬外，有專家表示，韓國的泡菜供應商這兩年不斷漲價，為減輕消費者和餐飲業者的負擔，韓國增加了從中國進口泡菜的數量。根據韓國關稅廳最新數據，今年前八個月，泡菜進口量年增一成多，創下四年來同期的新高，其中99%都是來自中國。