鐵牛車左轉害騎士亡！家屬怒「駕駛否認撞死人」：還瘋狂搖晃傷者

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市岡山區嘉峰路段11日上午發生一起死亡車禍！一名67歲王姓男子開著拼裝車行經該路段時，與一名78歲高姓騎士發生碰撞，高男送醫不治。高男家屬指控，王男案發後矢口否認撞死人，並稱有目擊者轉述，王男下車後「瘋狂搖晃」高男。

▲高雄鐵牛車左轉與騎士發生碰撞。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

事發當時王男沿岡山區嘉峰路北往南方向行駛，要左轉嘉峰路2巷時，不慎與沿嘉峰路南往北方向直行的高男發生碰撞，高男當場倒地，經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。根據警方調查，王男並無酒駕，初步研判肇事原因是王男並未禮讓直行車。

另外，警方指出，依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款規定：拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，可處汽車所有人3600元以上、1萬800元以下罰鍰。全案詳細案發原因、經過，及肇事責任歸屬，仍有待進一步調查釐清，將依過失致死罪嫌，將王男移送橋頭地檢署調查。

▲家屬PO文。（圖／翻攝自阿蓮大小事）

針對這起案件，高男家屬在臉書社團發文指控「鐵牛車撞死人，卻不認帳…」，表示王男矢口否認人是他撞死的，還有目擊者轉述，有看到王男下車後瘋狂搖晃傷者，在不確定哪裡受傷的情況下，「他竟然這樣搖晃一個受傷的老人」，氣得家屬向網友們徵求行車紀錄器畫面，要釐清全案事實。