北市81歲翁駕車突左轉　高中生騎車超速撞上不治！父母忍痛原諒

記者黃宥寧／台北報導

北市81歲黃姓老翁今年3月清晨6時許，駕駛國產車行經南港火車站前，在市民大道、興華路口準備左轉，與就讀高中的19歲陳姓騎士發生碰撞，陳當場遭撞飛，經送醫仍回天乏術。士林地院審結，依過失致死罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年，並支付陳姓父母30萬元。

今年3月17日上午6時24分許，高齡81歲黃姓老翁駕駛車輛行駛至市民大道8段與興華路交岔路口前欲左轉，未注意轉彎車應禮讓直行車先行，貿然左轉直接撞飛超速的陳姓騎士，陳人車倒地後，緊急送往國防醫學院三軍總醫院急救後，仍於同日8時50分許，因到院前心跳停止不治死亡。

據了解，黃翁當時正準備開車要到新北坪林區種菜，而不幸離世的陳姓騎士則是從汐止家中，騎車前往新北市新店學校上課，其父母接到噩耗後痛哭失聲，沒想到孩子上學途中竟發生意外斷魂。

▲高齡81歲黃翁駕駛車輛違規左轉，撞死超速的陳姓男高中生。（圖／記者邱中岳翻攝）

法院審理時，黃翁坦承犯行，根據北市車輛行車事故鑑定會鑑定意見書，證明黃翁左轉彎車不讓直行車先行，為肇事主因；被害人騎乘機車，超速行駛為肇事次因。

法官審酌事故究非全然歸責於黃翁，且與被害人父母成立調解，且已依約給付首期賠償金額，陳姓父母表示願給黃翁緩刑宣告，考量黃翁一時疏忽致陳男身亡，雖難以彌補且使家屬承受傷痛，然已取得家屬諒解等情，及斟酌其國小肄業、目前退休，已婚，有5名成年子女，依過失致死罪處有期徒刑3月，可易科罰金、緩刑2年。