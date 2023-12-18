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全台2天81人猝死　醫示警「10大危險族群」：你身邊一定有

▲▼防疫,人潮,口罩,街頭,鬧區,下班人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲醫師提醒，一定要做好保暖工作。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今年第二波強烈大陸冷氣團周末急凍，全台2天有81人疑似天冷猝死。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，猝死的「典型5大危險族群」，包括愛喝酒、肥胖等；另外，也有「5大非典型高危險族群」，「你身邊一定有這些人」，像是感冒未癒者、缺乏運動者。

黃軒在臉書表示，大家都要注意保暖，照顧好你身邊的人！

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►猝死的典型5大危險族群：

1、長者

2、三高者（高血壓、高血脂、高血糖）

3、愛抽菸

4、愛喝酒

5、肥胖

黃軒指出，但是那些看起來好好的、看起來很健康的，也是有5大非典型高危險族群的，你自己問問，你身邊一定有這些人。

►非典型（隱藏式）5大危險族群：

1、暴飲暴食者

2、缺乏運動者

3、酒／飯後泡澡、酒醉者

4、情緒起伏大者

5、感冒未癒者

黃軒說，這些猝死者通常好好的、看似健康，就在你生活的周邊，天氣一冷容易猝死，更需要提醒大家，一定要有完整保暖措施喔。

周末全台急凍，《中國時報》報導，根據各縣市消防局統計，至少81人疑似天冷猝死，年齡介於30多歲至90多歲，其中台南17人最多，台北也有14人。

►本文獲得黃軒醫師授權。

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