山東顯應宮千年媽祖參香田中乾德宮　台商盼宗教交流傳遞大愛

▲長島顯應宮「北庭天妃」媽祖。（圖／記者陳煥丞攝）



記者蔡紹堅、黃國霖、陳煥丞／彰化報導

山東煙台長島顯應宮「北庭天妃」媽祖12日來台祈福巡安，預計在8天內造訪12個縣市共16間宮廟。17日上午，「北庭天妃」媽祖來到彰化田中乾德宮參香，大批信徒夾道歡迎，現場人潮湧動，場面非常熱鬧。

此次「北庭天妃」來台祈福巡安由山東的台商們發起，山東煙台台商會長廖慶富表示，希望兩岸的宗教交流能傳遞媽祖大愛，保佑國泰民安、台灣經濟繁榮、企業蓬勃發展、人民生活安居樂業、家庭安康幸福、子弟學業有成、年輕人心想事成。

廖慶富提到，此次來台的是長島顯應宮兩尊「北庭天妃」媽祖，還有大甲、麥寮兩尊從台灣分緣到大陸的媽祖，這次都一起回來探親，另外，還有霞浦松山天后宮的媽祖也一起赴台，替大家祈求兩岸和平發展。

廖慶富強調，這次他們走訪了很多地方的宮廟，都受到熱情歡迎，讓他們非常感動，「期待兩岸能盡快恢復宗教交流，這是我們最期待的。」

田中乾德宮主委蔡明煌也說，非常感謝山東顯應宮900多年歷史的媽祖蒞臨田中乾德宮，兩岸媽祖文化的聯誼可以祈求兩岸更加和平，同時，也讓兩岸的百姓整年無災，大家和平相處，再度感謝長島顯應宮。

▼廖慶富（左）、蔡明煌（右）分別代表顯應宮、乾德宮互贈紀念品。（圖／記者陳煥丞攝）



長島顯應宮始建於西元1122年北宋時期，是大陸北方修建最早、規模最大、影響最廣的媽祖廟，也常被與湄洲媽祖相提並論，自古就有「南湄洲、北長島」的說法。西元1125年，福建船民移送一尊媽祖銅像供奉在顯應宮，這尊銅身媽祖也就是現在大家所說的「千年媽」。

「北庭天妃」媽祖12日抵台，預計19日返回山東，期間8天共參訪12縣市、16間宮廟，包含七堵慶濟宮、金山包里慈護宮、松山慈佑宮、梧棲浩天宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮等。根據行程，「北庭天妃」媽祖18日將前往南方澳的南天宮、五結的龍德宮，還有蘇澳的存仁安定宮參香。