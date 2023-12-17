抓大車違規...蘆洲警出動「移動式地磅」　12月已抓48件　

▲蘆洲警方加強稽查大型車輛 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

為防制大型車事故發生，蘆洲分局12月開始規劃為期一個月取締大型車執法專案，交通警察大隊及蘆洲監理站連續二日於八里區台北港周遭路段架設「移動式地磅」，針對大型載重車往來實施攔檢、過磅，並逐項檢視大型車常見的違規態樣。專案開始迄今，已取締48件違規，最高可裁處金額40多萬元罰鍰。

蘆洲分局分局長林詮峰表示，警方於大型車必經處所如臺北商港周遭、八里重劃區、龍米路沿線、五股區新五路等路段編排取締專案勤務，平時巡邏亦將加強攔查，提醒大型車駕駛務必遵守道路交通安全規則，以維護用路人安全與道路秩序，避免自身荷包失血。

蘆洲警分局表示，經統計12月份專案開始迄今，分局已取締大型車各式違規包括闖紅燈2件、超載(拒磅)2件、號牌污穢15件、貨物滲漏4件、行駛管制區8件及其他交通違規17件，共計48件，依道路交通管理處罰條例最高罰鍰金額換算，最高可裁處金額逾40餘萬元，展現警方取締大車超載、守護用路人安全決心。

依據道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載貨物超過核定之總重量、總聯結重量者，將視超載情形處高額罰鍰及汽車違規紀錄，嚴重者可處數十萬元罰鍰，另未依規定裝設或使用俗稱「大餅」之行車紀錄器最高可處2萬4000元罰鍰，提醒大型車駕駛勿存僥倖心態，挑戰警方嚴正執法態度。

蘆洲分局呼籲，大型車輛因體積大、車身重，行駛時視野死角多，轉彎或變換車道的靈活度也相對較低，常因視野死角與內輪差影響引發事故，行近路口並記得「慢、看、停」，才能減少事故，切勿超速、超載及闖紅燈，以免抱憾終生。