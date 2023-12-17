立委激戰／中六年輕議員對決！江肇國拚延續　羅廷瑋母雞做後盾

▲江肇國（左）與羅廷瑋（右）選情相當激烈。（合成圖／翻攝自江肇國、羅廷瑋臉書）

記者呂晏慈、鄭佩玟／台北報導

今天總統立委選舉決戰中台灣，尤其多個台中市立委選區被視為指標激戰區，其中，台中市第六選區（中西、東南區）戰況膠著，無黨籍立委黃國書尋求交棒「幕僚世代」民進黨市議員江肇國，面對國民黨市議員羅廷瑋挑戰，兩人支持度互有領先，差距在誤差範圍，雙方都期待藍綠母雞拉抬聲勢，也分別提出政見，爭取中間選票。

台中市立委第六選區涵蓋中西、東南兩個市議員選區，派系屬性為正國會的江肇國已擔任3屆市議員，出身自人口數較少的中西區，有「少年里長」稱號的羅廷瑋去年首度成功連任市議員，則來自有眷村及新興人口移入的東南區。

地方人士觀察，江肇國一開始在東南區的知名度不若羅廷瑋，不過目前兩人知名度不相上下，民調呈現膠著狀態，雙方互有領先，差距仍在誤差範圍。他直言，最終決定勝負的關鍵，是誰更能營造整體氣勢，尤其不到30天就要投票，接下來密集的選舉活動會再帶動一波上來。

藍母雞合體站台 羅廷瑋自信喊「突破綠色防線」

羅廷瑋受訪時便直言，他有信心能突破綠色防線，為藍軍奪下一席。他說，民生政見也可以很有感，正因為自己從里長做起，更清楚居民需要什麼，「我都是由小看大，因為很多都是情都是積少成多，便是需要見微知著」；自己的成長背景是選舉中的優勢，從基層做起，更了解民心，加上自己的支持者多集中在南區，人數上略占上風。

至於最後催票策略，羅廷瑋說，他兩度以選區第一高票當選市議員，自從今年5月被提名後，就是不斷在衝刺，勤走基層。他特別點名，國民黨總統候選人侯友宜、不分區立委被提名人韓國瑜、台中市長盧秀燕等大咖分別為自己站台，讓他對選情更有信心，侯給人安穩的感覺，韓一出口就是金句，風格與自己很像，瞬間炒熱造勢場的氣氛，盧則可溫可火。

羅廷瑋分享，「有一次我跑行程整天了，盧市長來幫我站台，致詞時又講了一個多小時，真的很賣力也很用心，但我也腳軟了」，真的很感謝他們的站台，讓自己對選情更加有信心。他也特別談及，外界稱台中是搖擺區，但其實台中青年不看黨派、顏色，而是看候選人本身的政見跟給人的氛圍。

此外，有國民黨人士觀察，羅廷瑋與江肇國雙方的戰力不相上下，攸關勝負的另一項因素是民眾黨。他說，台中市黨部主委江和樹已表態力挺羅廷瑋，面對「藍白合」步步進逼，江肇國要有效凝聚綠營的力量並承接黃國書的票源，不過就藍營內參民調來看，羅廷瑋穩定領先江肇國，因此若加上成功催出年輕選票，要奪得這席立委並不難。

▲盧秀燕（右）與羅廷瑋（左）同台造勢。（圖/記者許權毅攝）

江肇國訴求「資歷更完整」 陸戰百人造勢逼近30場

另一方面，江肇國爭取接棒3連霸立委黃國書，積極佈局空陸戰，在傳統組織面，他已舉辦將近30場300人至800人的小型造勢活動，盼藉此激起綠營支持者的熱情；在爭取中間選票部分，他提出建設大型親子館、家庭照顧假彈性化、保障三胎家庭入住社會住宅，以及全面改善延托、臨托、凍卵服務等政見，希望透過社群平台與實體文宣，讓更多選民認識自己。

值得注意的是，江肇國本周挺進被視為藍營票倉、昔日周邊是眷村的東區青龍宮舉辦造勢活動，現場喊破上千人齊聚。江肇國說，這個區域是過去民進黨候選人從來沒有踏進過的地方，但活動辦得很成功，顯示這次選舉的藍綠界線沒有那麼明顯，還是要看候選人本身的條件及表現，而他認為「沒有鐵區，只有真心」。

江肇國說明，近期他持續邀約民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴再度前往選區，同時「搶救王義川」行動也引起在地非常大的轟動，在選舉最後階段，不能鬆懈，期盼藉由實際行動勾起支持者們出門投票的熱情。

江肇國自述，對比羅廷瑋被外界質疑出席率不佳，還曾在質詢時鬧出笑話，自己則是幕僚出身，且問政表現被公民團體評鑑為第一名，任內擔任過黨團書記長、幹事長、總召等職務，整體資歷更完整。對於藍白可能合流，他說，「我希望跨越政黨的藩籬，拿出能夠打動選民的訴求，並貼近選民的生活與需求，而不是用政黨綁架選民」。

▲黃國書交棒給江肇國高喊傳承。（資料照／江肇國競總提供）