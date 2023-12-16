女顧客惡意退貨　他為了38元「狂奔200公里」尋人：就要討個說法

▲男子不滿被女顧客惡意退貨，一日狂奔200公里尋人。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

為了38元，不惜一天狂奔200公里。中國大陸浙江一名經營網路商店的張姓男子，不滿遭女買家惡意退款人民幣8.48元（約新台幣37.35元），氣得驅車前往同省但距離200公里外的金華市，就只為了向女買家討個說法。

綜合陸媒報導，張男13日發布影片表示，曾經對他惡意退款的女買家，最近又在買了8.4元的圖紙後「先損壞再申請退貨退款」，所以他宣告要去200公里遠的義烏市向對方討個說法，並在隔天更新動態，表示已查出對方實際住在金華市，他已在該市的市婺（音同勿）城乾西派出所報案。

▲張男不僅向對方討要說法，還向警方報案。（圖／翻攝自微博）

張男向警員展示女買家多次退款的紀錄，指控對方除了在他商店惡意退款2次，還對其他賣家退款達6次。不過，警方雖受理了張男的報案，但事件之後的發展卻讓人大感意外。

員警告訴張男，女買家確實是該市居民，已婚並育有2個小孩；怎知張男一聽竟態度大翻轉：「警察問我要不要拘留，我說我諒解了，她就是想佔便宜。」事後也出示兩人和解的對話截圖，表示女買家已道歉並賠償8.5元。不過，派出所之後回應只有接到投訴，沒受理與立案。

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