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大陸 大陸焦點 特派現場

甜美跑者「修圖被抓包」慘遭酸爆！本人回應：太熱才脫掉

▲▼女跑者被酸修圖，出面回應。（圖／翻攝小紅書）

▲女跑者被酸修圖，本人出面回應。（圖／翻攝小紅書）

記者柯振中／綜合報導

大陸一名長相甜美的馬拉松跑者近日在網路上爆紅，事後被爆料「修圖修很大」，因此遭到許多人酸言酸語。對此，女跑者也出面透露了跑步脫衣的原因，更是感慨直言，「你所營造的東西，有人一夜之間把它摧毀，不管怎樣，你還要去營造。」

這名女跑者日前參加2023廣州馬拉松賽，原先穿著藍色T恤跑步，不過抵達終點前只剩下運動內衣，因此在網路上爆紅，掀起了許多討論。

不過，事後有到場人員表示，這名女跑者「修圖修很大」，同時附上了自己所拍攝的照片，極大的反差也令網友狂酸「網上的東西不能信」、「沒有比較沒有傷害」。

▲▼女跑者被酸修圖，出面回應。（圖／翻攝小紅書）

▲▼女跑者被酸修圖，本人出面回應。（圖／翻攝小紅書）

▲▼女跑者被酸修圖，出面回應。（圖／翻攝小紅書）

輿論發酵以後，女跑者也在「小紅書」上透露，因為當時天氣炎熱，跑到最後6公里時，實在忍受不了，才會把T恤脫掉，脫掉以後也沒有把衣服亂丟，而是摺起來墊在後腰吸汗。

女跑者感慨，若想要進步，需要聽得到別人說的重話、難聽的話，讓意志更加堅定、勇往直前，才能持續進步，「你所營造的東西，有人一夜之間把它摧毀，不管怎樣，你還要去營造。」

▼正妹跑者爆紅，卻被抓包修圖。（圖／翻攝微博／精英跑者elite）

▲▼正妹跑者爆紅，卻被抓包修圖。（圖／翻攝微博／精英跑者elite）

女跑者的貼文曝光以後，立即有許多粉絲留言支持，參加一場馬拉松賽事，本來就會十分疲勞，每個人都會有狀態不好的時候，不曉得為何要酸言酸語攻擊。

不過，也有人認為，雖然女跑者確實參加多場馬拉松，也有附上許多成績、照片證明，但會受到攻擊的原因，是因為修圖修太大，而非馬拉松成績造假，2種情況截然不同。

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