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狂傳1600則訊息騷擾！恐怖情人偷拍「新竹豆漿」性愛片　下場超慘

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）
▲新竹周姓恐怖情人傳1600則訊息騷擾前女友，還恐嚇散布性愛片。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹周姓男子不滿女友小琪(化名)提出分手，狂傳1600則訊息、音檔騷擾她，還傳送交往時偷拍的性愛片問她「片名叫什麼？」、「新竹豆漿，如何」、「含在嘴巴給我看過」，被小琪告上法院。新竹地院審理，刑事部分周男被處4月徒刑，可易科罰金12萬元，民事則被判要賠30萬。全案還可上訴。

小琪主張，她和周男本來是男女朋友，因發現周男同時和其他女人交往，果斷於去年6月26日提出分手，周男也一口答應「好」。不料周卻心有不甘，從分手當日起狂傳超過1600則LINE簡訊及聲音檔騷擾，還盜用她照片開臉書假帳發言，讓她困擾不堪。

小琪指控，周男在交往期間，多次在兩人上床時偷拍性交過程，並在分手後恐嚇要公開影片，表示「妳真的太棒了我真的永生難忘」、「想要先看嗎？還是放在我臉書公開」、「舉手投足之淫亂嗎」、「片名叫什麼？妳取啊，新竹豆漿，如何」、「妳最愛豆漿不是嗎」、「含在嘴巴給我看過」，讓她心生恐懼。

小琪表示，她雖申請暫時保護令，但周男仍在去年7月30日在LINE上開群組，在裡面謾罵她，另外還以臉書暱稱「塗士林」的帳號騷擾她，經提告後，法院已依犯竊錄他人非公開活動罪，及違反保護令罪，合併處周男4月徒刑，可易科罰金12萬元，她要再求償100萬精神撫慰金。

全案審理時，周男則以書狀表示對自己犯行感到後悔，保證不會再犯，自己做為冷氣修繕工人，月收入約3萬元還要撫養母親，希望能減少賠償金。

法官審理認為，周男先竊錄兩人性愛過程，又違反保護令多次騷擾，造成小琪巨大的精神痛苦，應賠償30萬元。全案還可上訴。

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