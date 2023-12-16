新冠新型變異株來襲！JN.1快速蔓延40國家和地區　大陸已發現7例

▲近期一種名為JN.1 的新冠變異株正在全球快速蔓延。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

近期一種名為JN.1 的新冠變異株正在全球快速蔓延，已在40個國家/地區監測到。今年11月以來，JN.1變異株在全球流行毒株中的占比迅速增加，從11月初的約4%增長至12月初的30%左右。15日，大陸國家疾控局宣布，截至12月10日，在大陸本土病例中共監測到7例JN.1變異株。

據《央視新聞》報導，大陸國家疾控局15日發布關於新冠病毒JN.1變異株相關問答，會上指出，大陸自11月首次發現本土JN.1變異株以來，截至12月10日，在本土病例中共監測到7例JN.1變異株。

JN.1是新冠病毒OmicronBA.2.86變異株的第二代亞分支，也是BA.2.86變異株中具有較強傳播優勢的一個亞分支。該變異株於今年8月25日在盧森堡採集的樣本中首次監測到。11月以來，由於JN.1在全球流行毒株中的占比增長較快，世界衛生組織於11月21日，將BA.2.86變異株從「需要監測的變異株」（VUM）升級為「需要關注的變異株」（VOI）。

今年11月以來，JN.1變異株在全球流行毒株中的占比迅速增加，從11月初的約4%增長至12月初的30%左右。截至12月10日，全球至少有40個國家/地區監測到JN.1變異株。從分布看，歐洲占比最高，美洲等大洲的JN.1變異株所占比例亦呈快速增長趨勢。

大陸現階段的主要流行株仍為EG.5及其亞分支。自11月首次發現本土JN.1變異株以來，截至12月10日，在大陸本土病例中共監測到7例JN.1變異株。雖然當前JN.1變異株在大陸流行水準極低，但後續受國際流行株和輸入病例影響，不排除JN.1變異株成為大陸優勢流行株的可能。

從各國流行情況看，近期JN.1變異株在多個國家增長迅速，但研究顯示，在傳播方面JN.1與XBB變異株差異不明顯。世界衛生組織報告顯示，含有XBB.1.5成份的新冠病毒疫苗仍對JN.1變異株有效。因此，在人群對Omicron變異株廣泛免疫（包括疫苗接種和自然感染）的前提下，JN.1變異株的傳播能力可能相對有限。

世界衛生組織評價包括JN.1在內的BA.2.86變異株臨床重症感染風險為低等。美國監測數據顯示，JN.1變異株近期在美國新冠病毒感染病例中占比增加，並沒有發現因感染JN.1變異株後引起疾病嚴重程度增加的情況。大陸監測數據顯示，JN.1變異株感染者均為輕型或無症狀。不同變異株引起的症狀往往相似，症狀的類型和嚴重程度通常更多地取決於個體免疫力。基於現有證據，JN.1變異株的公共衛生風險較低。