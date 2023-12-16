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李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣甜喊「嚇到了吧？」

記者黃翊婷／綜合報導

啦啦隊女神、樂天女孩韓籍成員李多慧經常在社群平台分享台韓兩地生活趣事，她昨日（15日）在YouTube上傳新影片，不僅大方秀出素顏，還分享許多自己的美妝、保養技巧，甚至在鏡頭前更換衣物，並俏皮一笑解釋，「嚇到了吧？我有穿背心，哈哈哈」。

李多慧素顏。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

▲李多慧在影片中大方公開素顏。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

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李多慧近日剛從台灣返回韓國，由於先前收到許多粉絲表示希望她拍攝美妝Vlog，因此決定拍下自己從起床到完妝的整個過程。影片中，剛起床的李多慧全臉素顏，一開始還覺得自己素顏狀態不好，害羞地拉起被子遮掩，接著戴上眼鏡，起身開始整理行李，她甚至在鏡頭前「大噴裝」，更換睡衣睡褲，隨即又俏皮一笑解釋，「嚇到了吧？我有穿背心，哈哈哈」。

李多慧素顏。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

▲李多慧穿著背心探頭出來，詢問大家有沒有被她嚇到。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

李多慧換完衣服、盥洗結束之後，便坐到床邊開始一一介紹自己愛用的保養品、保養步驟，緊接著就是一連串的化妝技巧示範，並笑著分享自己的糗事，坦言過去化妝技巧不純熟時，鼻子陰影弄得太重，導致拍照幾乎都只看得到鼻子，「多虧粉絲們拍的照片，讓我學到很多化妝技巧」。

李多慧素顏。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

▲粉絲稱讚李多慧素顏和化妝後的差異不大。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

影片公開之後獲得許多網友讚賞，大家紛紛留言稱讚李多慧素顏狀態很好，「多慧真的漂亮到不行，素顏跟天使一樣」、「不化妝一樣可愛」、「素顏也很可愛，而且化妝跟素顏幾乎沒差太多」、「我發誓這是我人生第一次看化妝教學影片，而且還看好幾次，多慧好美」。

▼李多慧經常在社群平台分享美照。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧素顏。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧素顏。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

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