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東埔國小「綠建築」新校舍落成　融入布農文化更符教學需求

▲東埔國小新建校舍落成。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲東埔國小新建校舍落成。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉東埔國小耗費近億的新建校舍日前落成，校方指出，全新落成的校舍為符合最新法規及融入在地布農文化特色的綠建築大樓，搭配校園後方的原住民射箭場及石板屋等文化教學設施，更符合師生的教學需求。

啟用儀式於13日舉行，以旭日「東」升，陽光「埔」照為主軸，學校師生與社區共同歡慶，邀請東埔教會布農族耆老祈禱小米豐收歌開場，加上東埔國小合唱團、東埔文化健康站，及家長會與在地團體的多元表演，賦予新校舍嶄新的靈魂，充滿原住民生命力；縣長許淑華到場主持揭牌啟用典禮，包括縣議員石慶龍、縣府教育處長王淑玲、鄉長全志堅、鄉代表會主席李國源、玉山國家公園管理處副處長邦卡兒.海放南、信義鄉農會總幹事何建中、南投縣總工會理事長許世勳伉儷、國際同濟會中興會成員、縣內中小學校長等多人都到場共襄盛舉。

▲東埔國小新建校舍落成。（圖／南投縣政府提供）

▲東埔國小新建校舍落成。（圖／南投縣政府提供）

東埔國小校長朱懿幰指出，目前東埔國小有普通班6班，幼兒園1班，教職員工18人，學生共60人；他4年前剛到任時，發現校舍建物大都已逾使用年限，並為老背少建築，出現外牆龜裂斑駁嚴重，感謝教育部及縣府的支持，獲教部核定補助幣9974萬辦理老舊校舍暨宿舍整建工程，經2年多施工落成，包括教室15間、廚房1間、廁所3間、樓梯6座以及宿舍套房5間。

▲東埔國小新建校舍落成。（圖／南投縣政府提供）

許淑華致詞時表示，東埔國小歷史悠久，從日治時期的教育養成所，到舊式的RC磚造屋，及至現代新工法的建築，可看出校舍的蛻變；她肯定全校師生在為期兩年多的校舍重建期間，持續積極辦學，學生人數正成長相當不易，學校也與地方教會、社區密切合作，是共享共榮共生的最佳典範。

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