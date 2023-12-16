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ET民調／藍綠白棄保未發酵　3方支持者8成堅定不跑票

▲▼ETtoday總統大選民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲ETtoday總統大選民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供，可點圖放大）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選藍綠白三腳督，是否最終出現棄保效應引來各界關注。《ETtoday民調雲》16日公布最新民調，當被問到若最想投的候選人當選機會較小，是否會改投其他組候選人時，三方支持者堅定不會改變的皆破8成。

根據《ETtoday民調雲》調查顯示，賴蕭配支持者中，有85.1%表示不會改變，但5.7%改投柯盈配，0.9%改投侯康配；侯康配支持者中有82.3%不會改變，另有7.2%改投柯盈配，3.3%改投賴蕭配；柯盈配支持者中則有88.9%不會改變，只有4.7%改投侯康配，3.7%改投賴蕭配。

至於看好度方面，有45.5%民眾看好賴蕭配會當選2024總統與副總統，32.8%看好侯康配，15.2%看好柯盈配，另有6.5%表示不知道/沒意見。

該民調為《ETtoday民調雲》於12月14日至15日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,300份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.72%。

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