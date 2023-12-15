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工程師DIY不到3分鐘！「和老婆愛愛」卻射不出來　醫曝問題：先戒1事

▲▼台中港三井Outlet,MITSUI OUTLET PARK 台中港,海景摩天輪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有民眾因為在摩天輪車廂拍攝性愛過程。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

近日有一對男女在台中海線Outlet摩天輪車廂內拍下性愛過程，3分鐘影片掀起討論，不少人嘲笑男方是快槍俠。對此，泌尿科呂謹亨醫師透露，有些男性確實因為射精時間感到困擾，先前就有一名工程師因為DIY不到3分鐘，和老婆真槍實彈卻射不出來，於是跑來求診。

呂謹亨在臉書表示，在自然界性行為是一件很危險的行為，因為兩隻動物在忘我交配時，很容易被其他野獸吃掉，因此許多動物交配時間極短，像是大白鼠就只有3秒。不過人類已經不是一般動物，講求在性愛過程中，男女得到滿足與和諧，因此早洩變成性功能障礙。

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呂謹亨透露，先前就有一名30歲出頭的工程師求診，透露婚前因為工作忙碌，壓力大又常熬夜，加上和老婆是遠距離戀愛，所以平時只有DIY，時間都不到3分鐘。而他婚後要和老婆真槍實彈，反而覺得不習慣，每次都做很久仍射不出來，只好尋求醫師幫助。他給予建議，先靠生活調養，並戒除DIY一段時間，同時補充睪固酮，最後夫妻倆終於順利圓房。

▲▼性功能障礙,男性下半身問題,不舉,泌尿問題。（圖／記者洪巧藍攝）

▲工程師因為行房問題求助。（示意圖／記者洪巧藍攝）

呂謹亨分享，根據研究指出，75%的美國男性在3分鐘內就會射精，日本學者也有研究顯示，超過7成的男性曾經焦慮且懷疑自己有早洩的問題。他透露造成早洩的可能原因，包括：

1. 過度手淫
2. 工作、人際、感情壓力
3. 身體過勞
4. 飲食不健康，不節制
5. 少運動
6. 疾病影響：慢性前列腺炎、攝護腺肥大，甲狀腺機能亢進和糖尿病

他指出，如果發現有射精繳械時間短、無法延長射精時間、開始造成自己或伴侶負面影響3大狀況，在醫學上就可能有早洩問題，建議及早尋求醫師協助。

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關鍵字：

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