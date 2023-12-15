與兒少代表力挺王婉諭！　《魔法阿嬤》導演喊：一起把她送進國會

記者詹宜庭／台北報導

時代力量黨主席王婉諭這一次參選新竹縣第二選區立委，《魔法阿嬤》導演王小棣與多位「兒少代表」皆表態力挺。王小棣表示，王婉諭始終秉持著非常單純的心意，認真關注社會國家不同議題，讓人看見政治的不同面貌，呼籲新竹選民一起把王婉諭送進國會，替台灣的孩子、未來，打造一個更清明的政治環境、更溫暖美好的社會。

▼《魔法阿嬤》導演王小棣與多位兒少代表力挺王婉諭。（圖／時代力量提供，下同）



針對王婉諭參選一事，《魔法阿嬤》導演王小棣與台灣青年民主協會理事長張育萌、新竹縣政府兒少代表林韋彤，以及多位竹北高中的高中生皆表態力挺。

王小棣導演表示，王婉諭是一種不可思議的勇敢力量，始終秉持著非常單純的心意，認真關注社會國家不同議題，讓人看見政治的不同面貌，呼籲新竹選民一起將王婉諭送進國會，替台灣的孩子、未來，打造一個更清明的政治環境，一個更溫暖美好的社會。

張育萌及林韋彤提到，王婉諭成功爭取大學實施「心理假」，去年「十八歲公民權」修憲過程中，更不遺餘力地陪青年夥伴上山下海跑市場、掛看板，還站上電視辯論會，公投開票時也全程在台上與學生站在一起，堅持為青年世代發聲。

面對各界支持，王婉諭則回應，距離選舉剩下不到一個月，希望能繼續傳遞這份勇敢，努力實踐「世代正義」，持續在國會完成守護孩子成長的使命，做兒少們最堅強的後盾，引領台灣社會，走向更好的未來。