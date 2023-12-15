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拍月亮不夠看！vivo X100正式登場　手機輕鬆捕捉「懸日」

▲vivo X100正式登場。（圖／記者陳俐穎攝）

▲vivo X100正式登場。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

近年vivo持續進攻手機攝影系統，尤其是X系列的攝影表現，在人像與景色上都可圈可點，今vivo也正式宣布攜手聯發科技、蔡司，推出全新vivo X100旗艦系列，此次更是主打「攝日」，能捕捉光線強大的懸日。

搭載全台首發聯發科技最新 AI 旗艦晶片天璣9300及 vivo V3專業影像晶片，深化與蔡司的合作，首度將單眼級APO超級長焦鏡頭運用於手機中，大幅提升長焦拍攝體驗與效果，全新X100系列滿分旗艦將超越摘星賞月，更能捕捉天際中的夢幻懸日，成為首款「攝日旗艦手機」。

vivo X100 Pro推出「星跡藍」、「隕石黑」、「煦日橙」三色，建議售價34,990元。X100則有「星跡藍」、「隕石黑」兩色，建議售價27,990元。即日起至12月21日於vivo 官方體驗店預購X100系列，搭配指定舊機系列舊換新最高現折7,000元。22日預購交機當日再加碼，凡於vivo各官方體驗店購買X100系列的V粉，享交機當日排隊抽獎資格，各官方體驗店前100台消費者有機會再拿到X100手機乙支、Dyson吹風機等破萬元好禮。

晶片配置

vivo X100系列搭載聯發科技旗艦晶片天璣9300，用台積電第三代4nm製程，將峰值性能再提升40%，功耗降低33%。此外也搭配vivo的升級版V3專業影像晶片，效能較前一代晶片提升30%，降低功耗的同時，顯著提升影像演算法效果。

X100系列的電影級錄製能力在雙晶片的加持下，達到前所未有的強大效果，拍攝時焦點可跟隨主體平滑自動切換，甚至再支援拍攝後於相簿無損編輯調整虛化強度和焦點位置，X100 Pro 更支援4K電影人像錄影，可焦點切換，讓錄影更具電影氛圍，打造絕佳的錄影拍攝體驗。

蔡司APO超級長焦

vivo與蔡司合作多年，本次更深度合作將單眼相機中的長焦鏡頭首次運用於手機上，X100 Pro搭載APO超級長焦鏡頭，並結合蔡司T*光學技術，X100 Pro全新導入蔡司Multi-ALD鍍膜工藝，反射率較前代降低5成，除了帶來更清澈通透的純淨影像外，能不受眩光影響，拍出清晰日出及懸日。

▲vivo X100正式登場。（圖／記者陳俐穎攝）

▲vivo X100鏡頭與蔡司深入合作。（圖／記者陳俐穎攝）

APO複消色差透鏡則是擁有頂級顏色校正能力，拍攝時能防止景物邊緣虛化，渾圓清晰的夕陽輕鬆收入掌中；而蔡司浮動鏡組設計能優化每個鏡片間的排列與距離，通過高度精確的工藝，確保從微距到長焦都達到高質量成像。

此外，X100 Pro蔡司一吋T*光學主鏡頭採用精度躍遷技術，繼承蔡司百年光學設計，能夠讓鏡頭模組進行專屬光學校正，透過神經圖像計算，使得每一個鏡頭均能擁有極佳的光學畫質，在各式拍攝場景之下，邊緣畫質顯著提升，消除了成像模糊，使每張照片能保持一致的清晰度，而蔡司APO超級長焦鏡頭搭配前所未有的f/2.5大光圈，在6倍到10倍的場景下展現出極致的畫質，最高也可達到混和100倍的望遠效果。

▲vivo X100拍攝效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲vivo X100拍攝效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲vivo X100百倍放大效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲vivo X100百倍放大效果。（圖／記者陳俐穎攝）

X100 Pro主鏡頭與長焦鏡頭均配載了獨家媲美單眼相機功能的全新防手震系統，使得攝影鏡頭能夠極速捕捉動態畫面，並提高手持拍攝時的防手震性能，X100系列的防手震實力媲美單眼相機，達到最高CIPA 4.5級，無論是夜景拍攝或是長焦拍攝，都能拍出超越極限的場景，在X100 Pro的長焦硬體及全新V3影像晶片演算法支持下，針對拍攝日出、夕陽等各種太陽場景進行深度優化調校，輕鬆將不同角度的旭日、落日、懸日收入掌中。

最高120W超快閃充

為應對現代生活的快節奏，vivo X100系列在充電方面也進行大幅升級，採用更高能量密度的電池，相較前一代X90系列，能量密度大幅提升了8.3%，不僅如此，X100的電池更首次突破升級至5000mAh藍海電池並搭載120W雙芯閃充，而X100 Pro更是將電池一舉升級到5400mAh藍海電池再搭載100W雙芯閃充。

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