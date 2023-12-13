女秘書戴項圈跪著叫主人！前CEO逼簽「性奴合約」　淋尿異物插下體

▲Tradeshift前執行長朗被前女秘書指控，逼迫簽署「性奴合約」。（圖／翻攝自Tradeshift）

記者羅翊宬／綜合報導

美國舊金山科技公司Tradeshift聯合創始人兼前任執行長朗（Christian lang），最近驚傳遭到前任下屬女員工一狀告上法庭。該名女員工指控，當她在該科技公司工作時，慘遭上司朗強迫簽署「性奴合約」，不僅得忍受上司的性行為要求、戴上項圈叫主人，期間還慘遭對方拿異物插下體、撒尿等，口味相當重鹹。

根據《紐約郵報》、《太陽報》，Tradeshift的前員工朵伊（Jane Doe）於今年7日向法庭提起訴訟，她曾經是Tradeshift前執行長朗的貼身女秘書，然而工作期間為了能讓自己的飯碗有保障，有企圖心的她拼命工作，不過卻反而被朗看上這一點，被迫簽署有著36條規定的「性奴合約」，無論在工作或個人生活都必須遵守。

朵伊在法庭上表示，儘管她在被逼迫簽署性奴合約後，曾向Tradeshift人事部門反映，然而卻因此於2020年遭到公司無故解雇。朵伊控訴，公司人事部門的舉措是為了保護身為執行長的朗，而非區區一名女秘書的她。

在這一套36條規定、長達9頁的性奴合約中，朗要求女秘書朵伊在性方面上必須無時無刻「供其使用、洩慾」，在朵伊的身體上與精神上擁有完全的支配權，且朵伊沒有任何可以反駁的權利，而身為性奴的朵伊在財產權上也同樣屬於主人，包括所有資產、財務、網路帳戶等可以任主人隨意處置。

從這一份性奴合約來看，朗規定女秘書朵伊的穿著必須「得體、具女性化」，且體重還得維持在130至155磅（約59至70公斤），在任何時間、任何地點內，奴隸不可以在受懲罰的狀況下違背主人的命令。

朵伊聲稱，性奴合約裡規定，當在私下場合見到主人時，她都必須跪下來問是否需要做些什麼，且身為性奴的她「不能對主人的指令表現出生氣、憂鬱、沮喪」，且還必須心懷感激。

朵伊表示，朗曾經將她「毆打至流血」，且用無生命的異物侵犯她的下體。朵伊因為這份合約而被逼著裸體睡覺、親筆寫下兩人的病態關係作為日記、戴著狗項圈跪著迎接主人，同時還得允許朗撒尿在她的身上，性行為的尺度相當重鹹。

朗則在法庭上否認一切指控，聲稱他和朵伊早就存在著自願的性關係和戀愛關係。