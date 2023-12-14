國庫當提款機！海軍補給兵為吃喝玩樂作假帳　1年半吞277萬公款

▲ 高雄高分院 。（圖／翻攝google街景）

記者劉人豪／高雄報導

海軍151艦隊驚傳一名吳姓補給兵，在負責登陸艇隊的所有款項收入與支出時，因為在外頭欠下多筆債務，結果侵占公款，甚至還偽造文書，陸續侵占公款35次，達277萬，一審判13年6月，褫奪公權8年。吳男上訴後，被高等法院高雄分院駁回。

吳男從2013年7月3日至2017年10月14日止，擔任海軍151艦隊登陸艇隊志願役補給兵，依據《海軍基層單位現金會計作業程序》，負責該隊現金及各款項之收入、支出及帳冊登載等會計及出納之財務行政業務。但沒想到吳姓士兵因為在外積欠多筆債務，加上要吃喝玩樂，竟開始侵占登陸艇隊公款。

吳姓士兵利用掌管會計及出納業務之便，自2016年4月15日起至2017年9月14日止，以變造私文書、登載不實公、私文書及行使變造公、私文書之方式，陸續侵占登隊上公款35次，累積達277萬元。吳姓士兵事後還以配合上級查核為理由，向海軍151聯隊主計科借閱2016年7月至2017年1月之會計憑證，再予以湮滅，避免自行的罪行被上級發現。

橋頭地方檢察署檢察官指揮廉政署廉政官搜索及訊問後，認吳姓士兵犯罪嫌疑重大，並有滅證及串供之虞，所以在2018年12月6日向橋頭地方法院聲請羈押獲准，經過廉政署在4個月之羈押期間，調閱及分析大量之會計帳冊，並且密集傳喚多名證人後，檢察官認吳姓士兵所為，涉犯貪污治罪條例第4條第1項第1款之侵占公有財物罪嫌，及刑法第210條變造私文書、第213條登載不實公文書、第216條行使不實文書罪嫌及刑法第138條毀棄公文書罪嫌，2019年3月20日將他起訴。

一審橋頭地院依貪汙等罪判13年6月，褫奪公權8年。吳男上訴後，高等法院高雄分院判決駁回。全案還可上訴。