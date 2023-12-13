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狂被檢舉記點！職業駕駛氣到中風、憂鬱症　上百計程車衝凱道抗議

▲職業駕駛凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲職業駕駛率百輛計程車上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

違停記點新制爭議不斷，交通部11月24日起針對路口、公車站和騎樓違停暫緩記點，5個多月來已80萬人被記點、944人滿12點被吊扣駕照，有計程車駕駛被檢舉狂記點氣到二度中風，也有駕駛記點滿11點出現憂鬱症、不敢上路。今下午有上百輛計程車包圍凱道抗議，質疑記點剝奪工作權違憲，要求撤回，否則要提告。

根據公路局最新統計，新制上路後已有80萬人因違規被記點，5個多月來已944人滿12點被吊扣駕照，記點違規排名第一名為一般道路超速，短短5個多月就高達101萬2158件被開罰記點，其次是臨時停車記點，高達90.5萬件。

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不滿違規記點制度，全民計程車全國車隊今(13日)下午號召上百萬輛計程車包圍凱道抗議，並向總統府陳情，控訴記點制度違憲，侵害人民生存和工作權。

一名計程車駕駛蔡先生表示，他目前已經被記點11點，前後被開了10到20多張罰單，很多都是民眾檢舉，導致他上路就害怕，已經出現憂鬱症和躁鬱症。

▲▼計程車職業駕駛不滿記點制度赴凱道抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲計程車駕駛蔡先生因頻被檢舉記點，自述已出現憂鬱症症狀。（圖／記者李姿慧攝）

蔡先生說，他開車時不但會忘記客人要去哪邊，甚至遇到紅綠燈就會怕，綠燈要右轉，行人走完變紅燈，進退兩難，繼續走變闖紅燈要罰2700元、記點3點，往後面倒車又變超過停止線罰900元、記點1點，他上路遇到紅綠燈真的很害怕，他還有朋友也因為一直被檢舉記點，氣到二度中風。

全國車隊隊長張繼宇表示，憲法第15條保障人民工作權、生存權，憲法第23條及行政程序法第3條規定比例原則作為基本原則，但記點吊照制度已經違憲，主張希望政府馬上修法，停止違法行為，不然下一步可能會做出比較激烈行為，包括行政訴訟和法律行動，希望政府停止違法行為，撤回違停等輕微違規記點制度，否則行人違規也應該要記點，記滿12點規定只能坐輪椅出門。

▲職業駕駛率近百輛計程車上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼職業駕駛不滿記點制度侵害工作權和違憲，包圍凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲職業駕駛率近百輛計程車上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

無黨籍台北市中正萬華區立委參選人于美人今也抱病現身力挺職業駕駛，于美人說，他們並非要衝撞用路人權利，也不是要造成駕駛人和行人衝突對立，但今天還是要站出來的原因，是因為這個法太難遵守了。

于美人表示，有人說記點變嚴格有何不好，遵守交通規則不違法有何好怕的，但他們要請官員試試職業駕駛3個月，如何維持基本開銷又不違法，職業駕駛因為客人下車比較慢就會被記點，他們會載到老人、小孩、行動困難的人，下車較慢就會被取締記點，12點就被扣照，憲法保障人民工作權，吊銷駕照就無法養家活口，侵犯生存權。

于美人說，這個法不容易遵守，交通高官並非制定一堆法律就代表有做事，坐辦公視紙上談兵，交通困難難道不是標示不清、規劃不週全嗎，這些司機也是為了掙一口飯吃。

6月底起開放民眾檢舉增為59項，于美人強調，根據統計，警察即便受過專業交通訓練，開罰單仍有2成進交通裁決所被裁定不罰，檢舉人完全沒有受過交通專業訓練，一旦舉發，就要開單，據北市統計，檢舉達人前5名共檢舉11萬件違規，造成國家警力巨大消耗，職業駕駛也想守法，也願意守法，但記點制度不符比例原則。

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