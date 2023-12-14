侯友宜競辦批觀光慘業　賴清德競總：國民黨收賄發大財

▲賴清德競選總部發言人陳世凱。（資料照／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人王敏旭今（14）批評，民進黨把台灣觀光產業變慘業，若勝選明年陸客來台不樂觀，根本把台灣觀光弄得快窒息。對此，民進黨總統候選人賴清德競總發言人陳世凱回應，「民進黨用實績拚經濟，國民黨卻是用收賄發大財」。

陳世凱今天表示，民進黨執政是台灣史上經濟最好的一段時間，第一，台股始終維持在萬點以上，前總統馬英九卸任前，台股僅有8095點，比起他剛接時期的9068點，跌幅甚至達到10.72%，現在的台股，除了是國民黨執政時期的兩倍以上，在日前也正式超車香港恆生指數。

陳世凱說，台灣目前是全球第21大經濟體、第18大貿易國，人均GDP超越韓國，此外，疫情期間經濟成長率除了是全世界第一名，經濟成果也與全民共享，每人普發6000元。

陳世凱質疑，國民黨只會用嘴巴拚經濟，實際上卻是把人民的錢貪進自己口袋，且國民黨貪污事蹟族繁不及備載，除了廣為人知的林益世收受賄賂高達6300萬元，國民黨籍的雲林縣議長、澎湖縣議長、桃園市議長、新竹市議長，都因收受賄賂遭起訴或判刑定讞，「民進黨用實績拚經濟，國民黨卻是用收賄發大財」。