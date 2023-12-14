高雄藍軍士氣起來了！蔣萬安曝南下輔選感受　對「侯康配」有信心

▲台北市長蔣萬安10日下午赴高雄替立委候選人站台。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副手趙少康的選情上升，國民黨主席朱立倫13日更公布內參民調，「侯康配」超過民進黨「賴蕭配」，領先達0.8個百分點。日前到南部擔任「侯友宜分身」幫忙小雞輔選的台北市長蔣萬安，14日直言對選情有信心，且也覺得高雄藍軍士氣在「侯康配」確定後有起來。

蔣萬安14日接受廣播節目「千秋萬事」訪問，針對未來可加入輔選的時間點，蔣萬安表示，自己大多是利用六日到中南部、外縣市幫忙輔選，很早之前有諸多候選人打電話、傳訊息尋求幫忙，但自己都回應希望等總質詢結束，盡量排週末六日時間，所以當時就已經排好了。

蔣萬安提及，自己9、10日就排定台中與高雄，有些人希望陪掃街、走市場或做一小段直播，「我覺得都滿好的，整體感覺上，我必須說，其實高雄藍軍士氣有起來，正副總統候選人確定『侯康配』後，我覺得整體氣勢是往上的。」

蔣萬安認為，高雄人的熱情就跟太陽一樣非常濃烈，自己到每個場合，大家都非常興奮，雖不敢講「萬安警報」，但看得出大家對這次大選充滿很高期待，大家很希望能夠有些改變。

針對朱立倫13日稱內參民調「侯康配」超過「賴蕭配」，國民黨台北市黨部黃呂錦茹也說，台北市內參民調顯示，台北市選民也是「侯康配」超過「賴蕭配」？蔣萬安回應，他相信就是這樣的趨勢，其實各界有很多份民調顯示，當確定「侯康配」以後，都呈現上揚的趨勢，所以可預見會有黃金交叉，只是在什麼時間點。

蔣萬安說，據他所了解，國民黨各項民調裡面，「侯康配」在基北北桃當然領先，「坦白講在南部雲嘉南這邊，當然比較辛苦，當然幅度（差距）有在縮小。」整體戰略上面，有些人希望在贏的地方多贏一點，例如用北部彌補南部比較落後支持度的地方，但也有人希望趕快把南部差距拉小，黨中央都有整體評估，並搭配立委候選人。

蔣萬安強調，就自己接觸到的狀況，例如到高雄、台中接觸到的立委候選人，不管是對總統或自己本身選舉，從言談與造勢活動說出的話，都看得出充滿自信，且底氣很足。

至於是不是對選情樂觀？蔣萬安坦言，「我覺得是有信心的，就目前幾項民調，我們趨勢的確是往上揚。」不過最後30天還是必須要非常謹慎、穩紮穩打，同時思考如何拓展中間選民跟年輕人選票，而自己就是盡可能配合候選人。