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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

華爾街日報專訪　吳釗燮：大選後將卸任外交部長

▲▼吳釗燮 立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳釗燮：「我已經做了將近6年，可能是全世界最難當的外交部長」。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

美國「華爾街日報」報導，台灣成為民主國家後任期最長的外交部長吳釗燮計劃在未來幾個月內卸任。他形容自己的職位「可能是全世界最難當的外交部長」。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導指出，吳釗燮表示，不論明年1月台灣總統大選他所屬的政黨是贏或輸，他都會卸下外交部長職務。在美中關係不確定的時期，他的決定將使台灣外交部最高層級少了一位經驗豐富的老將。

吳釗燮受訪時說：「我已經做了將近6年，這是很長、很長的一段時間。」他並形容自己的職位「可能是全世界最難當的外交部長」。

報導說，吳釗燮在台灣近代最動盪的其中一段時期，作為台灣的全球發言人。面對中國加強施壓，他協助蔡英文總統強化與美國的關係，並藉由俄羅斯入侵烏克蘭帶來的震撼，來提升台灣作為亞洲民主堡壘的全球聲望。

吳釗燮表示，維持既有邦交關係很重要，但台灣因為自身外交地位不確定，也須結交新朋友。

他說：「我們不能光是仰賴我們的外交盟友，因為數量很少。我們必須培養與重要民主國家的友誼和夥伴關係。」

吳釗燮接受訪問時也自豪提到，他曾跟外媒進行300多次訪問。

他表示：「國際社會比以往更關注台灣。我對此相當引以為傲。」

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