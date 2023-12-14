洗完頭別馬上吹頭髮！醫破解「迷思」曝正確4步驟：用冷風模式

▲一般人洗完頭都會馬上吹頭髮，但醫師提醒「不建議直接吹頭髮」。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯沛辰／綜合報導

很多人洗完頭會擔心頭皮著涼，馬上去把頭髮吹乾。不過，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示「不建議直接吹頭髮」，最好是等到頭髮不再滴水時，再採用「冷風模式」，避免頭髮因突然接觸吹風機的高熱而受損。

黃軒13日臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒吹頭髮應注意的事項和技巧，包括吹風機應與頭髮、頭皮的距離保持10至15公分，不要太貼近頭皮，也不要吹太久，以免頭皮損傷，最好等到頭髮輕輕擠壓不會滴水時再吹。

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為此，黃軒也分享4個吹頭髮的正確步驟：

一、洗完頭髮後，先用毛巾輕輕擦乾頭髮，再用吹風機吹乾。

二、吹頭髮時，先將頭髮分成幾個部分，逐一吹乾，這樣可以更加均勻地吹乾頭髮。

三、吹頭髮時，可以使用冷風模式，減少頭髮受損的機會。

四、吹頭髮時，可以使用頭髮護理產品，例如護髮素或護髮油，這樣可以保護頭髮，使頭髮更加健康。

至於如何選擇吹風機？黃軒提供5項指標：

一、風量：風量越大，代表吹乾速度越快。但也意味著噪音值高，容易造成聽力損傷，所以最好權衡分貝、髮質後，再選擇適合的吹風機。

二、溫度：溫度對髮質的影響很大，溫度過高容易造成頭髮、頭皮受損，所以最好不要超過60度，並選擇含有「溫度調節」、「冷熱交替」的吹風機，避免頭髮燙傷、髮質毛燥。

三、重量：太重的吹風機拿久手臂會痠痛，也不方便旅行時攜帶，考量到整體手感與實際使用的舒適性，最好選擇重量約在600至800公克的吹風機。

四、瓦數：瓦數其實和風量沒有直接關連，但如果該產品沒有提供準確的風速，可以用瓦數來大概判斷吹風機的性能，像市售常見的吹風機，功率約落在600到1200W之間。

五、附加功能：吹風機有幾個常見的附加功能，大家可以依自己的預算和偏好來選擇，例如負離子吹風機可以減少靜電效果，並使水分子進入到髮根內部，讓頭髮能保持柔順光亮、潤澤保濕。

最後，黃軒也再次提醒，過度梳頭可能會損傷頭髮，若吹風機溫度愈高，愈要離頭皮遠一些，也不要過度吹乾，而是採取自然晾乾的方式，以防頭髮熱損傷，尤其是對幼、散、乾、受損的頭髮，應選用低溫吹頭，否則頭髮會更加乾燥。