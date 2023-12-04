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愛的GOOD力　聖誕送禮超給力

▲▼頂新和德文教基金會,聖誕節,愛的GOOD力好物商店,公益,愛心,禮盒。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲聖誕節視障者家長協會推出盲人調香師調製的「保溫箱的藝術家｜隨身香氛組」。（圖／社團法人台北市視障者家長協會提供）

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會致力於推動社會公益，2021年推出「愛的GOOD力好物商店」企劃以來，至今已累計合作超過30家公益團體，上架商品逾250件。2023年聖誕節，頂新和德文教基金會攜手7家社福團體，呈現一系列精緻禮品禮盒，透過美味點心與精選禮品，向社會傳遞溫暖與祝福，更意味著愛和關懷的分享。

這次合作的7家社福團體準備的聖誕禮盒各具特色，中華愛悅協會帶來了原住民彩繪手工藝，不僅是原住民文化的傳承，更是對當地文化的珍愛與尊重。善慧恩關懷協會推出逆境少年聖誕烘焙禮盒，透過這些烘焙甜點，見證少年在逆境中展現的堅韌與希望。唐氏症歡喜協會提供歡喜雪Q餅與米果禮盒，不僅饗宴味蕾，更是對唐氏症患者的支持與鼓勵。花蓮老人暨家庭關懷協會特別準備了紅茶葉零錢罐與紅包袋，帶來了節日的氛圍，也是對家庭和老年人的深深關懷。視障者家長協會推出盲人調香師調製的精緻香氛，代表了對視障者家庭的支持和鼓勵，同時展現了視障調香師獨特的專業技能。雷特氏症關懷協會準備了精美手工皂系列禮盒，是他們藝術天份和用心製作的結晶。十方社福協會則推出美味的無糖堅果塔禮盒，展現了他們在烘焙製作方面的專業與用心。

頂新和德文教基金會於聖誕檔期間推出一系列鼓勵方案，讓大家除了有機會參加抽獎活動，獲得限量精選公益夥伴聖誕禮盒、聖誕紅小盆栽等應景禮物，成為社群會員還能享有200元指定商品優惠券。詳情請見愛的GOOD力公益行銷平台：https://reurl.cc/K3G8Qg

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