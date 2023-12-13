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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

未辭新北市長、中廣董事長　黃國昌批侯友宜、趙少康：沒破釜沈舟決心

▲▼黃國昌、徐瑞希、張啟楷出席民眾黨媒體改革記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲黃國昌、徐瑞希、張啟楷出席民眾黨媒體改革記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／新北報導

民進黨日前質疑，國民黨副總統參選人趙少康、民眾黨不分區立委參選人徐瑞希，因任職中廣董事長、公視及華視董事，有踩到《廣電法》黨政軍紅線，而徐後來辭掉董事職務，但趙則無意請辭，引發外界熱議。民眾黨不分區提名人黃國昌13日批評，侯友宜跟趙少康根本沒決心要改變這個國家，打算選後回去當新北市長、中廣董事長。

黃國昌、徐瑞希、民眾黨不分區立委提名人張啟楷13日上午召開媒體改革記者會，被問到趙少康認為如果參選不能有中廣董事長職務的話，應該要趕快修法，倘若民眾黨未來進入立院，會不會照此修法？黃國昌回應，這是2個部分，「法律有法律的規定，政治人物有政治人物的自我要求。」

黃國昌提及，自己回到公民社會後，因為媒體人蔡詩萍加入台北市政府擔任文化局長，請辭《Pop Radio》主持人職務，所以由他接下廣播節目主持棒，包括針對政策議題找不一樣立場的學者參與節目，甚至還會邀請3陣營的潛在總統候選人，但後來因為要舉辦716遊行活動，所以自評不適合再接主持棒，所以就辭掉主持節目，「這是我自己保持的份際，我對我自己的要求。」

黃國昌認為，如果趙少康要拿現行法規不夠完備當擋箭牌，「我想整個社會都看在眼裡。」侯友宜與趙少康的團隊，根本沒有決心要改變這個國家，因為「一個不辭新北市長，一個不辭中廣董事長，心裡打什麼算盤，大家看不出來嗎？」

黃國昌批評，對侯友宜與趙少康而言，選舉結束後一個打算回去當新北市長，一個打算回去當中廣董事長，「面對這個根本沒破釜沈舟決心要改變國家的團隊，我想在此利用這機會跟所有選民、希望政黨輪替的公民，提出一個非常直接的呼籲，我們就用選票讓侯友宜回去當新北市長，讓趙少康回去當中廣董事長，讓柯文哲團隊能組成用人唯才的聯合政府。」

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