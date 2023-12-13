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COP28新協議草案　未提逐步汰除化石燃料僅稱過渡

▲▼ 第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）。（圖／CFP）

▲第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）在杜拜舉行。（圖／CFP）

文／中央社杜拜13日綜合外電報導

聯合國氣候峰會主席國今天發布最終氣候協議擬議文本，將首度推動各國從化石燃料過渡到其他類型，以避免氣候變遷引發的最嚴重影響，但未提及將「逐步汰除」化石燃料。

綜合法新社與路透社報導，新版草案旨在反映出席杜拜峰會的近200國所達成的共識，其中有些國家無視石油輸出國家組織（OPEC）成員和其盟友抗議，堅持使用強硬措辭來表明化石燃料時代終將落幕。

各國代表今天齊聚一堂，出席聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），主席國阿拉伯聯合大公國希望能在今天上午完成最後的會談，通過協議並結束為期兩週的艱難談判。由於各國對協議草案文本意見分歧，相關談判不得不進入延長階段。

聯合國氣候峰會協議必須獲得與會國一致同意，而各國有責任透過國家政策和投資來履行協議。

這項草案將特別呼籲「以公正、有序且公平的方式，從能源系統中的化石燃料過渡到其他類型…以符合科學的方式，在2050年前實現淨零排放」。

然而，草案中並未提及西方國家和最容易受到海平面上升和熱帶風暴影響的低窪島國所要求的「逐步淘汰」化石燃料，只強調「過渡」。

草案也呼籲在2030年前將全球再生能源產能增加2倍，加速減少煤炭使用，以及加快研發碳捕捉和碳儲存等技術，以協助難以減排的產業實現目標。

倘若獲得通過，這將是聯合國氣候峰會舉行近30年來，各國首度一致同意將從化石能源轉型。煤炭、石油和天然氣目前仍占全球能源供應約80%。

科學家表示，化石燃料是迄今導致氣候變遷的溫室氣體排放最大來源。

自然資源保護會（Natural Resources Defense Council）國際計畫事務主任施密特（Jake Schmidt）對擬議的措辭表示歡迎，稱其「發出一個明確信號，表明全球正團結一心，準備逐步汰除化石燃料」。

目前尚不清楚這項協議草案能否贏得足夠支持順利通過。

世界自然基金會（WWF）的柯尼利亞斯（Stephen Cornelius）樂見這項草案，也對其中並未提及全面「逐步淘汰」化石燃料表示失望。

他說：「假如各國同意這份文本，將是一個重要時刻。」

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