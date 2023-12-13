　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

南京大屠殺86週年　空襲警報再次哀鳴響遍全城

記者魏有德／綜合報導

86年前的南京大屠殺事件震驚中外，大陸官方自2014年起舉行首個南京大屠殺國家公祭日，由中央軍委主席習近平親自出席公奠儀式。南京今（13）日舉行第十個國家公祭日儀式，空襲警報聲在10時準時於全城哀鳴，車輛及行人皆停下腳步，整座城市彷彿時間暫停，靜默悼念罹難者。

▲南京響起空襲警報，全城默哀1分鐘悼念南京大屠殺罹難者。（圖／翻攝現代快報）

▲南京響起空襲警報，全城默哀1分鐘悼念南京大屠殺罹難者。（圖／翻攝現代快報）

1937年12月13日，侵華日軍在江蘇南京及周邊區域實施為期6週的大屠殺行為，大量平民，婦女及小孩死於暴行之中。經戰後國府調查，日軍集體屠殺案28起，人數約19萬人；零散屠殺案858起，死亡人數約15萬人，總計多達30萬人以上被屠戮。

截至2023年12月12日，南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊的倖存者僅剩下38人，隨著時間流逝，親歷事件的倖存者將越來越少，追尋歷史的腳步刻不容緩。

▲遠東國際軍事法庭（東京審判）庭長威廉·韋伯的個人檔案。（圖／翻攝極目新聞）

▲遠東國際軍事法庭（東京審判）庭長威廉·韋伯的個人檔案。（圖／翻攝極目新聞）

對於南京大屠殺的歷史真相，南京市委宣傳部副部長、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館館長周峰表示，「今（2023）年該館又新徵集到文物史料1103件（套），包括侵華日軍《從軍日誌》、《野炮兵第十二聯隊本部戰鬥詳報》及一批南京大屠殺期間的美國報紙原件等。」

第十個南京大屠殺國家公祭日前，侵華日軍南京大屠殺史研究會會長張生公開遠東國際軍事法庭（東京審判）庭長威廉·韋伯的個人檔案。該檔案為韋伯起草的遠東國際軍事法庭憲章、判決書草稿文件、與法庭相關人士的書信往來、多個戰犯具體案例等。

▲南京響起空襲警報，全城默哀1分鐘悼念南京大屠殺罹難者。（圖／翻攝現代快報）

▲大陸官方舉辦的第十個國家公祭日儀式。（圖／翻攝現代快報）

此外，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館徵集到的日軍木村中佐《從軍日誌》，該日誌約180頁，記錄時間為1937年8月16日至1937年12月31日，經專家翻譯考證，「木村中佐」的全名為木村松治郎。

《從軍日誌》在12月21日記載了日軍在南京的暴行，「很遺憾發生了大量搶劫、強姦、強闖民宅的事件，在我滯留期間就有上百件外國人、中國人來領事館投訴的情況。日軍闖入各國大使館（部分例外）、民宅、學校，行徑野蠻不堪。」

ET快訊
洗完頭不能馬上吹頭髮！　醫曝正確4步驟
摩天輪女主全身而退！　露點、打野戰不起訴理由曝
摩天輪女主新流出！　高美濕地露出巨乳+蜜臀
胡瓜暴怒否認！　一聽熊霓僅說：別扯有的沒的
2024年12星座運勢分析來了！
身家超過4億！周海媚單身不嫁　笑：我家沒有王位要繼承
快訊／亞力山大倒閉案　二審判唐雅君、唐心如姊妹賠償2.4億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

曾參與連署反對議員校董改革方案　港中大副校長吳樹培被解僱　

南京大屠殺86週年　空襲警報再次哀鳴響遍全城

防房企風險　中共中央經濟工作會議：滿足合理融資

108課綱去中化惹爭議　國台辦：民進黨倒行逆施、數典忘祖

上秒還在舔毛！貓咪突「無症狀」去世　醫曝病因：致死率高

萬達電影易主！王健林年內四次「甩賣」　實控人將變更為柯利明

國台辦證實失蹤台網路作家羅森觸法　微博留言透露遭重判12年

批賴蕭配「選對的人，走對的路」　朱鳳蓮：台獨是邪路、絕路

陸官方與台商開會疑「介選」　國台辦：民進黨「扣帽子」騙選票

周海媚病逝！「不死的癌症」偏愛女性　醫曝可怕病狀：超一半死亡

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

曾參與連署反對議員校董改革方案　港中大副校長吳樹培被解僱　

南京大屠殺86週年　空襲警報再次哀鳴響遍全城

防房企風險　中共中央經濟工作會議：滿足合理融資

108課綱去中化惹爭議　國台辦：民進黨倒行逆施、數典忘祖

上秒還在舔毛！貓咪突「無症狀」去世　醫曝病因：致死率高

萬達電影易主！王健林年內四次「甩賣」　實控人將變更為柯利明

國台辦證實失蹤台網路作家羅森觸法　微博留言透露遭重判12年

批賴蕭配「選對的人，走對的路」　朱鳳蓮：台獨是邪路、絕路

陸官方與台商開會疑「介選」　國台辦：民進黨「扣帽子」騙選票

周海媚病逝！「不死的癌症」偏愛女性　醫曝可怕病狀：超一半死亡

快訊／曝藍內參民調「侯康配」超車賴蕭　朱立倫：領先達0.8％！

曾參與連署反對議員校董改革方案　港中大副校長吳樹培被解僱　

快訊／王柏融加盟台鋼穿9號　沿用招牌應援曲

改排氣管「音浪吵翻天」被攔查　噪音超標酒測也破表...這下慘了

長榮機師將發起「罷工投票」　鄭文燦要勞資不要放棄對話

TOYOTA和泰預告「帝王座駕」12／15亮相　將成品牌最貴車款

嘉義婦橋上「狂丟10條吐司+倒牛奶」　環保局怒了...最高罰6千

達魯瑪克社區共讀站啟用典禮　共建閱讀據點

摩天輪、高美濕地女主角全身退！露點拍照、打野戰不起訴理由曝

豐原太平洋百貨歡慶耶誕跨年　滿仟送佰回饋直逼週年慶

媽自拍反被兒推下球池　狼狽慘樣意外全錄下XD

大陸熱門新聞

周海媚病逝！不死的癌症偏愛女性

周海媚搶救病歷外流！臨終細節驚人　官方要查了

尾牙抽到48萬！公司反悔「給8萬打發」

周海媚呂良偉4天前巧合發文　粉絲淚崩

正妹遭長頸鹿甩脖重擊！醫見影片笑出來

國台辦證實失蹤台網路作家羅森「列被告」

周海媚病逝「最初爆料者」嚐盡冷暖！　攻擊者今全噤聲

堆高機叉爆三輪車！　牙叉斷脖影片曝

19歲正妹欠錢遭官方懸賞　「顏值太高」爆紅！

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」

陸官方查五月天疑假唱、楊丞琳失言　國台辦回應

貓咪突「無症狀」去世　醫曝病因：致死率高

男重訓被槓鈴壓死！家屬留屍1周

陸病童「沒咳嗽」卻檢出肺炎　醫：年紀是關鍵

更多熱門

相關新聞

他不滿瓷器被鑑為「贗品」！大罵專家：你算什麼

他不滿瓷器被鑑為「贗品」！大罵專家：你算什麼

大陸知名瓷器鑑賞專家範海洋近日在南京進行現場鑑定時，遭一名老伯指著大罵「胡說八道」，起因是對方不接受他鑑定出來的結果。該名老伯拿著一對瓷器，稱價值人民幣3億，不過範專家卻告知他「此對瓷器非古董」。有網友表示，「老伯是發財夢碎了才惱羞。」

陸國安部引西安事變「兵諫」 強調「隱蔽戰線」在民族統一的重要性

陸國安部引西安事變「兵諫」 強調「隱蔽戰線」在民族統一的重要性

陸航母福建艦海試前 江南造船釋「核動力貨輪」設計方案

陸航母福建艦海試前 江南造船釋「核動力貨輪」設計方案

警告台獨勢力挑釁或突破紅線！ 陸國防部：以武謀獨死路一條

警告台獨勢力挑釁或突破紅線！ 陸國防部：以武謀獨死路一條

台軍購岸置反艦飛彈 陸國防部：民進黨正把台灣變成炸藥島

台軍購岸置反艦飛彈 陸國防部：民進黨正把台灣變成炸藥島

關鍵字：

南京大屠殺抗戰日軍南京公祭大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面