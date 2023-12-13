南京大屠殺86週年　空襲警報再次哀鳴響遍全城

記者魏有德／綜合報導

86年前的南京大屠殺事件震驚中外，大陸官方自2014年起舉行首個南京大屠殺國家公祭日，由中央軍委主席習近平親自出席公奠儀式。南京今（13）日舉行第十個國家公祭日儀式，空襲警報聲在10時準時於全城哀鳴，車輛及行人皆停下腳步，整座城市彷彿時間暫停，靜默悼念罹難者。

▲南京響起空襲警報，全城默哀1分鐘悼念南京大屠殺罹難者。（圖／翻攝現代快報）

1937年12月13日，侵華日軍在江蘇南京及周邊區域實施為期6週的大屠殺行為，大量平民，婦女及小孩死於暴行之中。經戰後國府調查，日軍集體屠殺案28起，人數約19萬人；零散屠殺案858起，死亡人數約15萬人，總計多達30萬人以上被屠戮。

截至2023年12月12日，南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊的倖存者僅剩下38人，隨著時間流逝，親歷事件的倖存者將越來越少，追尋歷史的腳步刻不容緩。

▲遠東國際軍事法庭（東京審判）庭長威廉·韋伯的個人檔案。（圖／翻攝極目新聞）

對於南京大屠殺的歷史真相，南京市委宣傳部副部長、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館館長周峰表示，「今（2023）年該館又新徵集到文物史料1103件（套），包括侵華日軍《從軍日誌》、《野炮兵第十二聯隊本部戰鬥詳報》及一批南京大屠殺期間的美國報紙原件等。」

第十個南京大屠殺國家公祭日前，侵華日軍南京大屠殺史研究會會長張生公開遠東國際軍事法庭（東京審判）庭長威廉·韋伯的個人檔案。該檔案為韋伯起草的遠東國際軍事法庭憲章、判決書草稿文件、與法庭相關人士的書信往來、多個戰犯具體案例等。

▲大陸官方舉辦的第十個國家公祭日儀式。（圖／翻攝現代快報）

此外，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館徵集到的日軍木村中佐《從軍日誌》，該日誌約180頁，記錄時間為1937年8月16日至1937年12月31日，經專家翻譯考證，「木村中佐」的全名為木村松治郎。

《從軍日誌》在12月21日記載了日軍在南京的暴行，「很遺憾發生了大量搶劫、強姦、強闖民宅的事件，在我滯留期間就有上百件外國人、中國人來領事館投訴的情況。日軍闖入各國大使館（部分例外）、民宅、學校，行徑野蠻不堪。」