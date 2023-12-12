陸國安部引西安事變「兵諫」　強調「隱蔽戰線」在民族統一的重要性

▲西安事變發生地「五間廳」。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國安部微信公眾號今（12）日發文，以「西安事變」蔣介石遭兵諫為例，強調「隱蔽戰線」在中共黨中央的領導下，對國民黨上層人士及軍官將領宣傳抗日政策及民族大義發揮的重大效果，以及日後在民族統一戰線發揮的重要作用。

▲中共中央政治局瓦窯堡會議舊址。（圖／CFP）

據了解，中共的「隱蔽戰線」主要透過情報、通信等方式在「敵後」作業，根據《百度百科》的說明，這是一支神秘的隊伍，他們無孔不入、無處不在，勝利了不能宣揚，失敗了無法解釋，他們甘願將知道的一切帶進墳墓，「他們的偉大也許就展現在某一個瞬間，通過某一個情報，影響一個戰局，甚至改寫一段歷史。他們就是黨的隱蔽戰線。」

陸國安部文章稱，毛澤東1935年12月在瓦窯堡會議上明確提出，黨的基本策略任務是建立廣泛的抗日民族統一戰線。此後，黨中央領導隱蔽戰線，通過各種渠道向國內各派上層人士宣傳我黨抗日主張，並專門派遣潘漢年等人赴上海打通聯絡渠道，推動愛國人士宋慶齡、沈鈞儒、鄒韜奮等人發起成立全國各界救國聯合會，主張「停止內戰、一致抗日」。

▲西安張學良故居。（圖／記者魏有德攝）

同時，中共黨中央對駐紮西北的張學良東北軍和楊虎城第十七路軍進行統戰聯絡工作，由毛澤東親自寫信，由地下黨員汪鋒交給楊虎城，楊虎城便邀請中共隱蔽戰線的王世英、南漢宸赴西安密談，達成初步合作協議。

此外，中共還透過釋放大批東北軍俘虜，並在其中找到一名團長高福源，由負責隱蔽戰線工作的李克農主動爭取。文章提到，李克農多次找高福源談話，巧妙教育感化，使其進一步了解、認同我黨抗日主張，「之後，高福源主動牽線搭橋，張學良同意與中共派出的代表會晤。」

▲西安事變遺留下來的彈孔。（圖／記者魏有德攝）

在「隱蔽戰線」的牽線下，周恩來和張學良於1936年4月9日在延安密會。會中，張學良接受中共關於停止內戰、共同抗日的主張，同意中共派隱蔽戰線幹部劉鼎為聯絡代表駐東北軍，建立秘密電台。

直至1936年12月12日，震驚中外的西安事變爆發，張學良、楊虎城在西安臨潼「兵諫」蔣介石，逼蔣抗日。在事變前，張學良把相關計畫告訴劉鼎，劉鼎立即用秘密電台向中共中央發出電報。劉鼎持續跟蹤事變進展，對黨中央提前掌握情況、做出決策發揮關鍵作用，獲得毛澤東高度贊譽。

▲西安事變發生後，蔣介石逃往後山。（圖／記者魏有德攝）

文章強調，在中共影響下，張學良、楊虎城接受以和平方式解決西安事變等系列方針，並同宋子文、宋美齡進行了卓有成效的談判。12月25日，張學良釋放蔣介石，事變得以和平解決，粉碎了日本帝國主義和國民黨內親日派的陰謀。此後，國內內戰局面基本結束，抗日民族統一戰線最終形成。