113年全中運在台北　「麟洋配」擔任賽事代言人

▲北市副市長林奕華（左五）感謝全中運首波企業贊助者 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市政府將在明年4月20日至4月25日主辦113年全國中等學校運動會，北市教育局今舉行記者會說明本次賽事活動亮點、首波企業贊助名單，並推出熊讚與摩沙熊聯名的LINE貼圖，即日起開放免費下載。

台北市副市長林奕華表示，全中運是全國6大賽事之一，參賽規模近2萬人次，是全國中學生一年一度最重要的運動賽會，目前已有研華文教基金會、內湖科技園區發展協會等8家民間單位，成為本次賽事首波贊助單位，台北捷運公司也將提供2000張捷運24小時票，讓選手在參賽之餘，也能體驗台北市文化觀光魅力。

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北市教育局長湯志民指出，113年全中運主視覺的設計以「Young Taipei」為出發，藉由「y」與「北」的結合，象徵台北是一座不斷創新突破、勇於接受挑戰的活力城市，北市也邀請曾代表北市參加全中運的羽球選手王齊麟、李洋，以及拳擊選手黃筱雯、游泳選手王冠閎等4位奧亞運國手擔任本屆賽會代言人。

為迎接本次賽事，北市府特別推出熊讚與摩沙熊聯名的LINE貼圖，只要加入台北市政府官方帳號，即可免費下載；相關企業參與資訊可在113年全中運官網查詢。





▲配合賽事，北市推出熊讚與摩沙熊聯名的LINE貼圖 。（圖／北市教育局提供）

