國中生畫《帝王條款》被罵到心情低落！校方道歉：已加強心理輔導

▲東興國中學生畫作《帝王條款》得到漫畫類特優。（圖／翻攝自臉書）

記者閔文昱／綜合報導

桃園東興國中一名學生先前參加「112學年度全國學生美術比賽」，以名為《帝王條款》的畫作，奪得漫畫類特優獎，但卻被認為是醜化台灣行人，引發兩派論戰。對此，校方緊急將相關祝賀文刪除道歉，但也強調用意是希望用路人互相尊重，但孩子卻遭外界批評，心情受到影響，目前校方已加強心理輔導。

東興國中該名同學透露，《帝王條款》的創作動機與靈感，是因近日新聞提到，台灣是「行人地獄」，所以立法保護行人安全行走的權利，「但我認為，社會當中人與人之間要彼此尊重，所以行人通過馬路也要快速通過，不能如皇帝般霸道行走。」

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▲學校PO出道賀文，如今已刪文。（圖／翻攝自臉書）

然而，在學校PO出道賀文後，掀起許多撻伐聲浪，其中Cheap就在臉書怒轟，該學生以帝王條款為主題，極盡醜化台灣行人，還得了全國性的美術獎「真的很可悲」。他強調，自己不怪學生，而是指導老師與評審單位實在太爛了，「這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？」

對此，校方傍晚回應，學生的出發點是希望用路人互相尊重，並從自身的體會創作出該漫畫，而校方發文祝賀造成社會的關心與討論，並非是學生當初創作本意，校方願致上十二萬分的歉意；另外該學生因受外界諸多指責，心情低落，目前校方已加強心理輔導。

▼Cheap怒轟指導老師及評審。（圖／翻攝自臉書／Cheap）