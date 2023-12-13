男遭詐團騙1170萬！再約面交設局逮人　2年輕車手趴地上銬畫面曝

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄61歲呂姓男子在網路上看到投資廣告，加入Line好友後誤入詐騙集團陷阱，短短不到2個月被騙超過1170萬元，警方趁雙方約定再次面交時，將2名詐騙集團成員逮捕，偵訊後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署。

▲高雄男誤信投資獲利遭騙千萬，警逮2詐團成員。（圖／記者吳奕靖翻攝）

呂男於今年10月間在網路上看到投資廣告，隨即掃描廣告上Line ID加入好友，對方謊稱投資後短時間就能獲利，使呂男自10月底起陸續交付「投資金」給假冒投資專員的詐騙車手，總共損失1170萬元！但呂男子仍不知遭騙，直到領不到獲利金，上網查詢才得知是詐騙，於是向警方報案。

▲另名詐團成員被逮。（圖／記者吳奕靖翻攝）

岡山警接獲報案後，利用雙方約定再次面交40萬元時，在面交地點埋伏，發現車手前來取款，當場逮捕21歲許姓男子、21歲孔姓男子等2名犯嫌，並當場起獲作案手機、偽造公司印章、收據等證物，將兩人依詐欺罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦；警方也在擴大查辦，務必將其他詐騙成員逮捕到案，依法究辦！

▲後續依詐欺罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

岡山分局呼籲，民眾投資股市應循正常管道開戶，千萬不要誤信網路上的假投資廣告，將現金交給來路不明的投資專員，若無法確認，請立即撥打110或165反詐騙諮詢專線進行查證，以免上當受騙。警察維護社會治安，對於犯罪零容忍，必將傾盡全力打擊詐騙犯罪行為，保障民眾財產安全。