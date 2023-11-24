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社會 社會焦點 保障人權

男大生不滿兄弟女友劈腿　寫11句藏頭詩狂酸挨罰9萬

記者黃翊婷／綜合報導

就讀大學四年級的阿偉（化名）因為不滿同校女學生A與朋友交往期間劈腿，竟在網路論壇「Dcard」寫下一首總共11句的藏頭詩，暗諷A女「劈腿、破X」，結果反被一狀告上法院。高雄地院法官審理後，依散布文字誹謗罪判處阿偉有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼網戀,聊天,手機,傳訊息,傳簡訊,滑手機。（圖／CFP）

▲阿偉寫藏頭詩為朋友抱不平，結果害到自己。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿偉是某大學四年級學生，因為認為同校系的A女與他的朋友交往時劈腿，一氣之下竟在今年2月中旬透過手機登錄網路論壇「Dcard」，公開發表一首藏頭詩，全文總計11句詩詞，包含「披著黑色毛毯的我獨自入睡」、「腿上不再有妳躺著」等等，看似是在抒發心情，但每句的第一個字組合起來恰好是A女的系級、姓名和「劈腿破X」。

A女得知此事後，憤而將阿偉一狀告上法院。高雄地院法官認為，阿偉在不特定人皆可共見共聞的網路論壇發文，指控A女在交往期間感情不專一，為朋友打抱不平，但文字內容涉及私德且與公共利益無關，甚至還寫出「劈腿破X」等字眼，確實足以毀損A女的名譽。

法官表示，阿偉不思理性處理糾紛，就在網路上發表藏頭詩嘲諷，並以文字侮辱A女，可見他的法治觀念淡薄，行為確實不應該，考量到他犯後已經坦承犯行，最終依散布文字誹謗罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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